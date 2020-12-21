В Раде предложили отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке
КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, заявив, что внес в Раду соответствующий законопроект.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года.
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"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен (244 доллара - ред.). Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. 27 коллег из фракции "Слуга народа" оказали мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен", - написал он в своем Telegram-канале.
Законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, однако его текст в данный момент отсутствует.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).