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В Раде предложили отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке
В Раде предложили отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, заявив, что внес в Раду... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:26
2020-12-21T22:26
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, заявив, что внес в Раду соответствующий законопроект.Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года."Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен (244 доллара - ред.). Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. 27 коллег из фракции "Слуга народа" оказали мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен", - написал он в своем Telegram-канале.Законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, однако его текст в данный момент отсутствует.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20201211/diskriminatsiya-1588804795.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sandu-1589940642.html
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петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде предложили отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке

22:26 21.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, заявив, что внес в Раду соответствующий законопроект.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года.
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"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен (244 доллара - ред.). Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. 27 коллег из фракции "Слуга народа" оказали мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен", - написал он в своем Telegram-канале.
Законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, однако его текст в данный момент отсутствует.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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