В Раду внесли законопроект о запрете возобновления подачи воды в Крым
16:48 21.12.2020 (обновлено: 17:41 21.12.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочий во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю
КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу.
"Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей. Все знают, что в Крыму с каждым днем усиливается "водный кризис" и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины", — написал Гончаренко в фейсбуке.
Подав в Раду законопроект щодо заборони відновлення водопостачання до Криму до відновлення суверенітету України над...Опубликовано Олексій Гончаренко Понедельник, 21 декабря 2020 г.
По словам депутата, бытовые нужды крымчан даже в засушливые годы можно покрывать за счет ресурсов самого полуострова. "В открытом доступе есть информация, что собственные водные ресурсы Крыма составляют примерно 910 миллионов кубометров в год, а в особо засушливые годы — до 430 миллионов кубометров. Согласно данным государственного учета водопользования, на питьевые и бытовые нужды жителей Крыма ежегодно использовалось около 101-105 миллионов кубометров воды", — написал он.
Ситуация с водой в Крыму
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решали за счет хранилищ естественного наполнения, которые за последний год сильно обмелели из-за малого количества осадков, а также с помощью бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В результате в Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с конца этого августа пришлось ввести графики подачи воды. Кроме того, водоснабжение по ночам ограничивали в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на Южном берегу и Белогорске.
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Из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась в Организацию Объединенных Наций и предоставила всю необходимую информацию по этому вопросу. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов также направлял организации обращение с просьбой расследовать водную блокаду полуострова по вине Украины.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. Реализация комплексного плана, по словам председателя кабмина, даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.
В декабре воду в Севастополь начали перебрасывать из Кадыковского карьера, резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. Также началось строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод, завершить его планируют к 1 марта.