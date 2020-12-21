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В Кремле заявили об отсутствии угрозы жизни россиян в ЦАР
В Кремле заявили об отсутствии угрозы жизни россиян в ЦАР
Угрозы жизни россиян в Центральноафриканской республике сейчас нет, Москва внимательно отслеживает поступающую оттуда информацию, считает ее поводом для... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:25
2020-12-21T12:25
россия
франсуа бозизе
дмитрий песков
цар
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Угрозы жизни россиян в Центральноафриканской республике сейчас нет, Москва внимательно отслеживает поступающую оттуда информацию, считает ее поводом для серьезной обеспокоенности, заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении своих сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря."Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем. Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности", - сказал Песков."Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, но мы в том числе и поэтому очень внимательно отслеживаем поступающие новости", - добавил он.
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россия, франсуа бозизе, дмитрий песков, цар, в мире

В Кремле заявили об отсутствии угрозы жизни россиян в ЦАР

12:25 21.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Угрозы жизни россиян в Центральноафриканской республике сейчас нет, Москва внимательно отслеживает поступающую оттуда информацию, считает ее поводом для серьезной обеспокоенности, заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении своих сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.
"Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем. Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.
"Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, но мы в том числе и поэтому очень внимательно отслеживаем поступающие новости", - добавил он.
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