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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/turtsiya-1590287664.html
В Турции заявили о рекордном числе смертей от COVID-19 за сутки
В Турции заявили о рекордном числе смертей от COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 19 103, умерли 254 человека, это наибольший показатель с начала пандемии,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:50
2020-12-21T19:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
стамбул
в мире
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АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 19 103, умерли 254 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первой половине декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса."Сегодня выявлено 19 103 новых случая COVID-19. Умерли 254 больных, с начала пандемии - 18 351. В тяжелом состоянии находятся 5192 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.Несмотря на максимальное с начала пандемии число умерших за сутки, до месячного минимума уменьшилось число новых случаев коронавируса, также сокращается число тяжелых больных.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, стамбул, в мире

В Турции заявили о рекордном числе смертей от COVID-19 за сутки

19:50 21.12.2020
 
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 19 103, умерли 254 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первой половине декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса.
"Сегодня выявлено 19 103 новых случая COVID-19. Умерли 254 больных, с начала пандемии - 18 351. В тяжелом состоянии находятся 5192 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.
Несмотря на максимальное с начала пандемии число умерших за сутки, до месячного минимума уменьшилось число новых случаев коронавируса, также сокращается число тяжелых больных.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТурцияСтамбулВ мире
 
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