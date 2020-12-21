https://ria.ru/20201221/turizm-1590165213.html
Россия вошла в число стран, лидирующих по темпам восстановления туризма
Россия вошла в число стран, лидирующих по темпам восстановления туризма
Россия стала третьим государством среди стран G20 по темпам восстановления внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции, рассказала руководитель... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:26
2020-12-21T11:26
2020-12-21T11:26
туризм
коронавирус в россии
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
большая двадцатка
франция
италия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия стала третьим государством среди стран G20 по темпам восстановления внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Глава ведомства в интервью газете "Коммерсант" обратила внимание на то, что в большинстве государств речь идет о падении на 80 процентов и более.Она отметила, что по выездному и въездному туризму у РФ такие же показатели — 80–85 процентов. "Если смотреть на оборот всей туротрасли, включая внутренний и въездной и совсем немного выездной туризм в части прибыли агентов и операторов, то в 2019 году он составил 3,7 триллиона рублей. В этом году эта сумма сократится на 60 процентов, до 1,6 триллиона рублей. Падение могло бы быть большим. Но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось не обнулить общий оборот", — прокомментировала ситуацию Догузова.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), большая двадцатка, франция, италия
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия стала третьим государством среди стран G20 по темпам восстановления внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Глава ведомства в интервью газете "Коммерсант" обратила внимание на то, что в большинстве государств речь идет о падении на 80 процентов и более.
Она отметила, что по выездному и въездному туризму у РФ такие же показатели — 80–85 процентов.
"Если смотреть на оборот всей туротрасли, включая внутренний и въездной и совсем немного выездной туризм в части прибыли агентов и операторов, то в 2019 году он составил 3,7 триллиона рублей. В этом году эта сумма сократится на 60 процентов, до 1,6 триллиона рублей. Падение могло бы быть большим. Но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось не обнулить общий оборот", — прокомментировала ситуацию Догузова.