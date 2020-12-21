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Московские ретейлеры снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло
Московские ретейлеры снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло
Некоторые ритейлеры в Москве снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло, при этом цена гречки не меняется, свидетельствуют прайс-листы магазинов, которые... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:17
2020-12-21T13:17
утконос
россия
пятерочка (сеть магазинов)
дикси
ашан
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Некоторые ритейлеры в Москве снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло, при этом цена гречки не меняется, свидетельствуют прайс-листы магазинов, которые проанализировало РИА Новости.Так, до введения мер по стабилизации цен на продовольствие масло подсолнечное рафинированное "Слобода" стоило в "Пятерочке" 134,99 рубля за литр, а после объявления -109,99. У сети "Утконос" этот же продукт "потерял" 15 рублей и стал стоить 110 рублей. Сеть "Ашан" снизила его стоимость со 118,49 рубля до 98,9 рубля. В "Дикси" цена упала существеннее - со 143,07 рубля до 113,2.Два килограмма пшеничной муки Makfa в "Пятерочке" подорожали с 84,49 до 96,99 рубля. "Утконос" снизил цену на эту позицию с 99 до 84 рублей. В "Ашане" цена на эту муку не изменилась и составляет 79,9. Такая же ситуация в сети "Дикси", где эту муку продают за 101,96 рубля без изменений.Что касается сахара, то почти все ритейлеры имеют в продаже сахар-песок по обозначенной правительством цене. В "Пятерочке" килограмм стоит 45,99, в "Ашане" можно купить пятикилограммовые мешки сахара-песка за 229,49, то есть по 45,90 за килограмм.Цены на гречку правительство не регулировало, однако, например, "Ашан" снизил их существенно - со 122,99 рубля до 82,9 рубля за пачку 900 граммов производителя "Мистраль". У других продавцов цена на этот продукт колеблется от 144,1 рубля до 113 рублей.На прошлой неделе правительство приняло решение о стабилизации цен на продовольствие в России. Министр сельского хозяйства тогда заявил, что озвученные меры "позволят обеспечить следующие целевые показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговли - до уровня 46 рублей за килограмм".Кроме того, власти потребовали снизить розничную цену на подсолнечное масло до 110 рублей за килограмм, а цены производителей для отпуска в розницу должны составить 95 рублей с НДС.Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тысяч рублей без НДС - к концу февраля 2021 года.
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утконос, россия, пятерочка (сеть магазинов), дикси, ашан, экономика

Московские ретейлеры снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло

13:17 21.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Некоторые ритейлеры в Москве снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло, при этом цена гречки не меняется, свидетельствуют прайс-листы магазинов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, до введения мер по стабилизации цен на продовольствие масло подсолнечное рафинированное "Слобода" стоило в "Пятерочке" 134,99 рубля за литр, а после объявления -109,99. У сети "Утконос" этот же продукт "потерял" 15 рублей и стал стоить 110 рублей. Сеть "Ашан" снизила его стоимость со 118,49 рубля до 98,9 рубля. В "Дикси" цена упала существеннее - со 143,07 рубля до 113,2.
Два килограмма пшеничной муки Makfa в "Пятерочке" подорожали с 84,49 до 96,99 рубля. "Утконос" снизил цену на эту позицию с 99 до 84 рублей. В "Ашане" цена на эту муку не изменилась и составляет 79,9. Такая же ситуация в сети "Дикси", где эту муку продают за 101,96 рубля без изменений.
Что касается сахара, то почти все ритейлеры имеют в продаже сахар-песок по обозначенной правительством цене. В "Пятерочке" килограмм стоит 45,99, в "Ашане" можно купить пятикилограммовые мешки сахара-песка за 229,49, то есть по 45,90 за килограмм.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Цены на гречку правительство не регулировало, однако, например, "Ашан" снизил их существенно - со 122,99 рубля до 82,9 рубля за пачку 900 граммов производителя "Мистраль". У других продавцов цена на этот продукт колеблется от 144,1 рубля до 113 рублей.
На прошлой неделе правительство приняло решение о стабилизации цен на продовольствие в России. Министр сельского хозяйства тогда заявил, что озвученные меры "позволят обеспечить следующие целевые показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговли - до уровня 46 рублей за килограмм".
Кроме того, власти потребовали снизить розничную цену на подсолнечное масло до 110 рублей за килограмм, а цены производителей для отпуска в розницу должны составить 95 рублей с НДС.
Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тысяч рублей без НДС - к концу февраля 2021 года.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 08:00
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УтконосРоссияПятерочка (сеть магазинов)ДиксиАшанЭкономика
 
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