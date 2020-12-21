https://ria.ru/20201221/tseny-1590206303.html

Московские ретейлеры снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло

Московские ретейлеры снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло

Некоторые ритейлеры в Москве снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло, при этом цена гречки не меняется, свидетельствуют прайс-листы магазинов, которые... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:17

2020-12-21T13:17

2020-12-21T13:17

утконос

россия

пятерочка (сеть магазинов)

дикси

ашан

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589091080_0:236:3221:2048_1920x0_80_0_0_c1d90131e3887cf840080562a856c869.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Некоторые ритейлеры в Москве снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло, при этом цена гречки не меняется, свидетельствуют прайс-листы магазинов, которые проанализировало РИА Новости.Так, до введения мер по стабилизации цен на продовольствие масло подсолнечное рафинированное "Слобода" стоило в "Пятерочке" 134,99 рубля за литр, а после объявления -109,99. У сети "Утконос" этот же продукт "потерял" 15 рублей и стал стоить 110 рублей. Сеть "Ашан" снизила его стоимость со 118,49 рубля до 98,9 рубля. В "Дикси" цена упала существеннее - со 143,07 рубля до 113,2.Два килограмма пшеничной муки Makfa в "Пятерочке" подорожали с 84,49 до 96,99 рубля. "Утконос" снизил цену на эту позицию с 99 до 84 рублей. В "Ашане" цена на эту муку не изменилась и составляет 79,9. Такая же ситуация в сети "Дикси", где эту муку продают за 101,96 рубля без изменений.Что касается сахара, то почти все ритейлеры имеют в продаже сахар-песок по обозначенной правительством цене. В "Пятерочке" килограмм стоит 45,99, в "Ашане" можно купить пятикилограммовые мешки сахара-песка за 229,49, то есть по 45,90 за килограмм.Цены на гречку правительство не регулировало, однако, например, "Ашан" снизил их существенно - со 122,99 рубля до 82,9 рубля за пачку 900 граммов производителя "Мистраль". У других продавцов цена на этот продукт колеблется от 144,1 рубля до 113 рублей.На прошлой неделе правительство приняло решение о стабилизации цен на продовольствие в России. Министр сельского хозяйства тогда заявил, что озвученные меры "позволят обеспечить следующие целевые показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговли - до уровня 46 рублей за килограмм".Кроме того, власти потребовали снизить розничную цену на подсолнечное масло до 110 рублей за килограмм, а цены производителей для отпуска в розницу должны составить 95 рублей с НДС.Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тысяч рублей без НДС - к концу февраля 2021 года.

https://ria.ru/20201219/produkty-1589890203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утконос, россия, пятерочка (сеть магазинов), дикси, ашан, экономика