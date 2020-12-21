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Пражский центр гражданского общества признали нежелательным в России
Пражский центр гражданского общества признали нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу в РФ иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:17
2020-12-21T12:17
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу в РФ иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre ("Пражский центр гражданского общества", "Пражский гражданский центр") (Чешская Республика)", - говорится в сообщении.Деятельность Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, отмечают в ведомстве.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
https://ria.ru/20201127/praga-1586598749.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), прага, в мире

Пражский центр гражданского общества признали нежелательным в России

12:17 21.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу в РФ иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre ("Пражский центр гражданского общества", "Пражский гражданский центр") (Чешская Республика)", - говорится в сообщении.
Деятельность Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, отмечают в ведомстве.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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