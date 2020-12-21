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В Томской области нашли тело воспитанника дома-интерната
В Томской области нашли тело воспитанника дома-интерната
Тело 15-летнего воспитанника Тунгусовского детского дома-интерната обнаружили в Молчановском районе Томской области, следователи завели дело по статье о... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:35
2020-12-21T09:35
2020-12-21T09:35
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
молчановский район
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Тело 15-летнего воспитанника Тунгусовского детского дома-интерната обнаружили в Молчановском районе Томской области, следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает в понедельник Следственный комитет РФ."Следственными органами СК РФ по Томской области по факту обнаружения тела 15-летнего подростка в помещении ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, тело 15-летнего воспитанника нашли 19 декабря 2020 года в группе ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в Молчановском районе Томской области.Добавляется, что проводятся следственные действия, назначена судебная медэкспертиза, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20200904/pobeg-1576726685.html
томская область
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следственный комитет россии (ск рф), томская область, молчановский район, происшествия