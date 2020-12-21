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Рязанский губернатор поручил проверить тарифы ТЭЦ после жалобы Путину

Рязанский губернатор поручил проверить тарифы ТЭЦ после жалобы Путину

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить тарифы на тепловую энергию Ново-Рязанской ТЭЦ после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:26

2020-12-21T15:26

2020-12-21T15:26

николай любимов

владимир путин

рязань

рязанская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить тарифы на тепловую энергию Ново-Рязанской ТЭЦ после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции, сообщает областное правительство.В минувший четверг на пресс-конференции Путина главный редактор рязанского издания 62 Info Антон Насонов, рассказал, что подготовил видеоролик о проблемах Рязани, связанных с работой Ново-Рязанской ТЭЦ. Журналист пожаловался главе государства, что видео было слито в сеть, после чего на него началась травля и обвинения в продажности. Путин пообещал рязанскому журналисту разобраться в проблемах, связанных с ТЭЦ."Губернатор Николай Любимов 21 декабря дал поручение заместителю председателя правительства региона Евгению Беленецкому, касающееся проверки обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ", - говорится в сообщении.В частности, Беленецкому поручено "оперативно направить обращение в прокуратуру Рязанской области об обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ".

https://realty.ria.ru/20201124/zhkkh-1586055931.html

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николай любимов, владимир путин, рязань, рязанская область, общество