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Рязанский губернатор поручил проверить тарифы ТЭЦ после жалобы Путину
Рязанский губернатор поручил проверить тарифы ТЭЦ после жалобы Путину
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить тарифы на тепловую энергию Ново-Рязанской ТЭЦ после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:26
2020-12-21T15:26
николай любимов
владимир путин
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рязанская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить тарифы на тепловую энергию Ново-Рязанской ТЭЦ после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции, сообщает областное правительство.В минувший четверг на пресс-конференции Путина главный редактор рязанского издания 62 Info Антон Насонов, рассказал, что подготовил видеоролик о проблемах Рязани, связанных с работой Ново-Рязанской ТЭЦ. Журналист пожаловался главе государства, что видео было слито в сеть, после чего на него началась травля и обвинения в продажности. Путин пообещал рязанскому журналисту разобраться в проблемах, связанных с ТЭЦ."Губернатор Николай Любимов 21 декабря дал поручение заместителю председателя правительства региона Евгению Беленецкому, касающееся проверки обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ", - говорится в сообщении.В частности, Беленецкому поручено "оперативно направить обращение в прокуратуру Рязанской области об обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ".
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николай любимов, владимир путин, рязань, рязанская область, общество

Рязанский губернатор поручил проверить тарифы ТЭЦ после жалобы Путину

15:26 21.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области
Подготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить тарифы на тепловую энергию Ново-Рязанской ТЭЦ после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции, сообщает областное правительство.
В минувший четверг на пресс-конференции Путина главный редактор рязанского издания 62 Info Антон Насонов, рассказал, что подготовил видеоролик о проблемах Рязани, связанных с работой Ново-Рязанской ТЭЦ. Журналист пожаловался главе государства, что видео было слито в сеть, после чего на него началась травля и обвинения в продажности. Путин пообещал рязанскому журналисту разобраться в проблемах, связанных с ТЭЦ.
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"Губернатор Николай Любимов 21 декабря дал поручение заместителю председателя правительства региона Евгению Беленецкому, касающееся проверки обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ", - говорится в сообщении.
В частности, Беленецкому поручено "оперативно направить обращение в прокуратуру Рязанской области об обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ".
 
Николай ЛюбимовВладимир ПутинРязаньРязанская областьОбщество
 
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