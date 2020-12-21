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В Степанакерте установили блочно-модульный городок для миротворцев
В Степанакерте установили блочно-модульный городок для миротворцев
Строительство блочно-модульного городка (БМГ) для российских миротворцев в Степанакерте завершено, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T05:08
2020-12-21T05:08
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нагорный карабах
степанакерт
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство блочно-модульного городка (БМГ) для российских миротворцев в Степанакерте завершено, сообщает Минобороны РФ.Добавляется, что на данный момент подходят к концу пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования. Отмечается, что в комплектацию городка входят: жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната для досуга, штаб и канцелярия, кладовая, столовая, кухня, склад для продуктов, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования.Подчеркивается, что БМГ рассчитаны на температуру от +35 до - 45 градусов.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201220/karabakh-1590092630.html
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россия, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте установили блочно-модульный городок для миротворцев

05:08 21.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство блочно-модульного городка (БМГ) для российских миротворцев в Степанакерте завершено, сообщает Минобороны РФ.
"В Нагорном Карабахе завершено строительство блочно-модульного городка для размещения военнослужащих российского миротворческого контингента на 250 человек в населенном пункте Степанакерт", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на данный момент подходят к концу пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования. Отмечается, что в комплектацию городка входят: жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната для досуга, штаб и канцелярия, кладовая, столовая, кухня, склад для продуктов, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования.
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"БМГ позволит создать комфортные условия жизни и быта личного состава... это полноценные объекты, которое оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что БМГ рассчитаны на температуру от +35 до - 45 градусов.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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