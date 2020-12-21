https://ria.ru/20201221/stepanakert-1590152972.html

В Степанакерте установили блочно-модульный городок для миротворцев

В Степанакерте установили блочно-модульный городок для миротворцев

Строительство блочно-модульного городка (БМГ) для российских миротворцев в Степанакерте завершено, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T05:08

2020-12-21T05:08

2020-12-21T05:08

россия

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство блочно-модульного городка (БМГ) для российских миротворцев в Степанакерте завершено, сообщает Минобороны РФ.Добавляется, что на данный момент подходят к концу пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования. Отмечается, что в комплектацию городка входят: жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната для досуга, штаб и канцелярия, кладовая, столовая, кухня, склад для продуктов, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования.Подчеркивается, что БМГ рассчитаны на температуру от +35 до - 45 градусов.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201220/karabakh-1590092630.html

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

россия

нагорный карабах

степанакерт

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армения

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россия, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире