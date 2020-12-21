https://ria.ru/20201221/ssha-1590306217.html

США ввели ограничения против 45 российских компаний

США ввели ограничения против 45 российских компаний

Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-21T23:09

2020-12-21T23:09

2020-12-22T04:50

россия

минторг сша

китай

экономика

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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.Список включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР, говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.В документе отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, "конечным потребителем продукции которых являются военные".

https://ria.ru/20201218/ssha-1589914990.html

россия

китай

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россия, минторг сша, китай, экономика