https://ria.ru/20201221/ssha-1590306217.html
США ввели ограничения против 45 российских компаний
США ввели ограничения против 45 российских компаний
Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-21T23:09
2020-12-21T23:09
2020-12-22T04:50
россия
минторг сша
китай
экономика
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.Список включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР, говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.В документе отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, "конечным потребителем продукции которых являются военные".
https://ria.ru/20201218/ssha-1589914990.html
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