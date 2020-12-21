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"Куда нас несет?" Украинский журналист разочаровался в США
"Куда нас несет?" Украинский журналист разочаровался в США
Украинский журналист назвал американский путь развития тупиковым и признал, что в его родной стране сложилась аналогичная ситуация. Об этом он написал в статье... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:25
2020-12-21T17:44
коронавирус covid-19
сша
украина
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На Украине разочаровались в США
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинский журналист назвал американский путь развития тупиковым и признал, что в его родной стране сложилась аналогичная ситуация. Об этом он написал в статье для портала "Корреспондент".Автор публикации обратил внимание на плачевное состояние медицины в США: заболеваемость COVID-19 бьет антирекорды, однако Вашингтон не стремится строить новые больницы и повышать зарплату врачам. По словам журналиста, в американской скорой помощи сложилась катастрофическая ситуация.Затем, подождав несколько часов в приемном покое, дождавшись вердикта после переговоров врачей со страховой компанией, пациент получит лечение и рецепт либо будет госпитализирован. Такой сценарий вероятен, если у человека есть страховка."У десятков миллионов американцев ее нет. &lt;…&gt; В сельских районах и маленьких городах Штаты давно перестали финансировать станции скорой помощи", — отмечает журналист.Сами станции в сельской местности существуют исключительно благодаря усилиям местных жителей. При этом характерно то, что смерть американцев от неоказания медицинской помощи не становится темой громких заголовков в СМИ.По мнению автора, американцы терпеливо переносят системный развал здравоохранения, а пандемия только "закрепит положение дел". Он убежден, что в будущем в Соединенных Штатах медицина и вовсе станет роскошью для богатых.Как считает журналист, 2020 год продемонстрировал тупиковость американского пути развития в последние годы и копировать его на Украине было ошибкой — особенно в социальной сфере."Ну и напоследок попробуйте вместо Америки употребить Украину — не слишком ли велико сходство процессов?" — задается вопросом автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587793436.html
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коронавирус covid-19, сша, украина

"Куда нас несет?" Украинский журналист разочаровался в США

17:25 21.12.2020 (обновлено: 17:44 21.12.2020)
 
© AP Photo / Seth WenigПрохожий в Нью-Йорке, США
Прохожий в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Seth Wenig
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинский журналист назвал американский путь развития тупиковым и признал, что в его родной стране сложилась аналогичная ситуация. Об этом он написал в статье для портала "Корреспондент".
Автор публикации обратил внимание на плачевное состояние медицины в США: заболеваемость COVID-19 бьет антирекорды, однако Вашингтон не стремится строить новые больницы и повышать зарплату врачам. По словам журналиста, в американской скорой помощи сложилась катастрофическая ситуация.
"Простой человек, звонящий из дома и вызывающий скорую, чтобы поговорить с врачами, претерпеть укол и поехать в больницу, — это по американским меркам вещь немыслимая. Сломав ногу или ощутив боль в сердце, гражданин вызывает такси либо просит друзей подвезти его до больницы. В крайнем случае, сам садится за руль", — пишет он.
Затем, подождав несколько часов в приемном покое, дождавшись вердикта после переговоров врачей со страховой компанией, пациент получит лечение и рецепт либо будет госпитализирован. Такой сценарий вероятен, если у человека есть страховка.
"У десятков миллионов американцев ее нет. <…> В сельских районах и маленьких городах Штаты давно перестали финансировать станции скорой помощи", — отмечает журналист.
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Сами станции в сельской местности существуют исключительно благодаря усилиям местных жителей. При этом характерно то, что смерть американцев от неоказания медицинской помощи не становится темой громких заголовков в СМИ.
"Журналисты не высчитывают, сколько минут ехала скорая к человеку, умершему от коронавируса или инфаркта. Скорее всего, она вообще к нему не ехала", — пишет он.
По мнению автора, американцы терпеливо переносят системный развал здравоохранения, а пандемия только "закрепит положение дел". Он убежден, что в будущем в Соединенных Штатах медицина и вовсе станет роскошью для богатых.
Как считает журналист, 2020 год продемонстрировал тупиковость американского пути развития в последние годы и копировать его на Украине было ошибкой — особенно в социальной сфере.
"Ну и напоследок попробуйте вместо Америки употребить Украину — не слишком ли велико сходство процессов?" — задается вопросом автор статьи.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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