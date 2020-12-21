https://ria.ru/20201221/ssha-1590260761.html

"Куда нас несет?" Украинский журналист разочаровался в США

"Куда нас несет?" Украинский журналист разочаровался в США

Украинский журналист назвал американский путь развития тупиковым и признал, что в его родной стране сложилась аналогичная ситуация. Об этом он написал в статье... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:25

2020-12-21T17:25

2020-12-21T17:44

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сша

украина

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На Украине разочаровались в США

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинский журналист назвал американский путь развития тупиковым и признал, что в его родной стране сложилась аналогичная ситуация. Об этом он написал в статье для портала "Корреспондент".Автор публикации обратил внимание на плачевное состояние медицины в США: заболеваемость COVID-19 бьет антирекорды, однако Вашингтон не стремится строить новые больницы и повышать зарплату врачам. По словам журналиста, в американской скорой помощи сложилась катастрофическая ситуация.Затем, подождав несколько часов в приемном покое, дождавшись вердикта после переговоров врачей со страховой компанией, пациент получит лечение и рецепт либо будет госпитализирован. Такой сценарий вероятен, если у человека есть страховка."У десятков миллионов американцев ее нет. <…> В сельских районах и маленьких городах Штаты давно перестали финансировать станции скорой помощи", — отмечает журналист.Сами станции в сельской местности существуют исключительно благодаря усилиям местных жителей. При этом характерно то, что смерть американцев от неоказания медицинской помощи не становится темой громких заголовков в СМИ.По мнению автора, американцы терпеливо переносят системный развал здравоохранения, а пандемия только "закрепит положение дел". Он убежден, что в будущем в Соединенных Штатах медицина и вовсе станет роскошью для богатых.Как считает журналист, 2020 год продемонстрировал тупиковость американского пути развития в последние годы и копировать его на Украине было ошибкой — особенно в социальной сфере."Ну и напоследок попробуйте вместо Америки употребить Украину — не слишком ли велико сходство процессов?" — задается вопросом автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587793436.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/vaktsina-1577940164.html

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