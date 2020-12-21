https://ria.ru/20201221/sposob-1590186719.html

Назван простой способ самостоятельно проверить здоровье сердца

Назван простой способ самостоятельно проверить здоровье сердца

Испанские ученые из Университетского госпиталя в Ла-Корунье предложили простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца, сообщает Healthline. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:48

2020-12-21T11:48

2020-12-21T12:27

здоровье

испания

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Испанские ученые из Университетского госпиталя в Ла-Корунье предложили простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца, сообщает Healthline.Для этого необходимо замерить время, которое требуется для того, чтобы подняться на четвертый этаж.Если время подъема занимает около минуты, а человек после этого не испытывает недомогания или сильной одышки, то поводов для беспокойства нет, уверены специалисты.Медики отмечают, что этот способ не исключает необходимость регулярно проходить специализированные обследования, однако может вовремя указать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

https://ria.ru/20201216/serdtse-1589419842.html

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здоровье, испания, общество