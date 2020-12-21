https://ria.ru/20201221/sport-1590258276.html

В Минспорта обсудили вопросы развития спортивной сферы в Мордовии

В Минспорта обсудили вопросы развития спортивной сферы в Мордовии

Министр спорта России Олег Матыцин и врио главы Мордовии Артём Здунов обсудили развитие спортивной сферы в регионе на рабочей встрече в понедельник в Москве,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:12

2020-12-21T17:12

2020-12-21T17:12

республика мордовия

олег матыцин

артем здунов

республика мордовия

москва

саранск

спорт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Министр спорта России Олег Матыцин и врио главы Мордовии Артём Здунов обсудили развитие спортивной сферы в регионе на рабочей встрече в понедельник в Москве, сообщает пресс-служба главы республики."Одним из основных стал вопрос загрузки спортивных объектов в Мордовии. В республике создана модернизированная социальная и транспортная инфраструктура, есть аэропорт международного статуса, реконструированы железнодорожные вокзалы в Саранске и Рузаевке. Всё это позволяет проводить в республике спортивные мероприятия всероссийского и международного уровня - детско-юношеские и взрослые, а также учебно-тренировочные сборы различной направленности", - говорится в сообщении.Также на встрече речь шла о возможности передачи в федеральную собственность имущественного комплекса государственных автономных учреждений Мордовии - спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, Ледового дворца и Республиканского спортивно-тренировочного центра "Старт"."Дополнительно стороны обсудили вопросы завершения строительства в Саранске Универсального зала на площади Тысячелетия", - подчеркивается в сообщении. Строительство Универсального зала началось в 2011 году, сроки его сдачи неоднократно переносились.

https://ria.ru/20201218/mordoviya-1589899673.html

москва

саранск

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олег матыцин, артем здунов, республика мордовия, москва, саранск, спорт