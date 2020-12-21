Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201221/sport-1590258276.html
В Минспорта обсудили вопросы развития спортивной сферы в Мордовии
В Минспорта обсудили вопросы развития спортивной сферы в Мордовии
Министр спорта России Олег Матыцин и врио главы Мордовии Артём Здунов обсудили развитие спортивной сферы в регионе на рабочей встрече в понедельник в Москве,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:12
2020-12-21T17:12
республика мордовия
олег матыцин
артем здунов
республика мордовия
москва
саранск
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577203327_573:214:2873:1508_1920x0_80_0_0_c9852819982f6ba48ee7e8b471edc3b6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Министр спорта России Олег Матыцин и врио главы Мордовии Артём Здунов обсудили развитие спортивной сферы в регионе на рабочей встрече в понедельник в Москве, сообщает пресс-служба главы республики."Одним из основных стал вопрос загрузки спортивных объектов в Мордовии. В республике создана модернизированная социальная и транспортная инфраструктура, есть аэропорт международного статуса, реконструированы железнодорожные вокзалы в Саранске и Рузаевке. Всё это позволяет проводить в республике спортивные мероприятия всероссийского и международного уровня - детско-юношеские и взрослые, а также учебно-тренировочные сборы различной направленности", - говорится в сообщении.Также на встрече речь шла о возможности передачи в федеральную собственность имущественного комплекса государственных автономных учреждений Мордовии - спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, Ледового дворца и Республиканского спортивно-тренировочного центра "Старт"."Дополнительно стороны обсудили вопросы завершения строительства в Саранске Универсального зала на площади Тысячелетия", - подчеркивается в сообщении. Строительство Универсального зала началось в 2011 году, сроки его сдачи неоднократно переносились.
https://ria.ru/20201218/mordoviya-1589899673.html
москва
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577203327_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_b7c8e5fcf36a6b3612dcfcc6049dc845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег матыцин, артем здунов, республика мордовия, москва, саранск, спорт

В Минспорта обсудили вопросы развития спортивной сферы в Мордовии

17:12 21.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Министр спорта России Олег Матыцин и врио главы Мордовии Артём Здунов обсудили развитие спортивной сферы в регионе на рабочей встрече в понедельник в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.
"Одним из основных стал вопрос загрузки спортивных объектов в Мордовии. В республике создана модернизированная социальная и транспортная инфраструктура, есть аэропорт международного статуса, реконструированы железнодорожные вокзалы в Саранске и Рузаевке. Всё это позволяет проводить в республике спортивные мероприятия всероссийского и международного уровня - детско-юношеские и взрослые, а также учебно-тренировочные сборы различной направленности", - говорится в сообщении.
Также на встрече речь шла о возможности передачи в федеральную собственность имущественного комплекса государственных автономных учреждений Мордовии - спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, Ледового дворца и Республиканского спортивно-тренировочного центра "Старт".
"Дополнительно стороны обсудили вопросы завершения строительства в Саранске Универсального зала на площади Тысячелетия", - подчеркивается в сообщении. Строительство Универсального зала началось в 2011 году, сроки его сдачи неоднократно переносились.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 14:19Республика Мордовия
Врио главы Мордовии обсудил взаимодействие региона со Сбербанком
 
Республика МордовияОлег МатыцинАртем ЗдуновРеспублика МордовияМоскваСаранскСпорт
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Лента новостейМолния