https://ria.ru/20201221/solntsestoyanie-1590146557.html

В России наступил день зимнего солнцестояния

В России наступил день зимнего солнцестояния

Астрономическая зима наступит в северном полушарии 21 декабря - продолжительность светового дня составит всего семь часов, рассказали РИА Новости в Московском... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:25

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2020-12-21T04:42

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московский планетарий

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Астрономическая зима наступит в северном полушарии 21 декабря - продолжительность светового дня составит всего семь часов, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.В Москве в этот день солнце взойдет над горизонтом в 8.57 мск и зайдет в 15.58 мск, продолжительность светового дня составит ровно семь часов. Для сравнения: обычно в день летнего солнцестояния световой день в Москве длится 17 часов 33 минуты.После дня зимнего солнцестояния продолжительность светового дня начнет расти.В эти декабрьские дни за полярным кругом наступает полярная ночь. Как пояснили в планетарии, это не обязательно означает полную темноту в течение всех 24 часов. Главная ее особенность в том, что солнце не поднимается над горизонтом. Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней – со 2 декабря по 10 января. "На Северном полюсе Земли не видно не только солнца, но и нет сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли – в Антарктиде в это время день длится круглые сутки", - рассказали в планетарии.

https://ria.ru/20201216/mars-1589411528.html

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россия, весь мир, московский планетарий, общество