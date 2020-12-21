В России наступил день зимнего солнцестояния
00:25 21.12.2020 (обновлено: 04:42 21.12.2020)
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Астрономическая зима наступит в северном полушарии 21 декабря - продолжительность светового дня составит всего семь часов, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
"Двадцать первого декабря 2020 года в 13.02 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь", - рассказали в планетарии.
В Москве в этот день солнце взойдет над горизонтом в 8.57 мск и зайдет в 15.58 мск, продолжительность светового дня составит ровно семь часов. Для сравнения: обычно в день летнего солнцестояния световой день в Москве длится 17 часов 33 минуты.
После дня зимнего солнцестояния продолжительность светового дня начнет расти.
В эти декабрьские дни за полярным кругом наступает полярная ночь. Как пояснили в планетарии, это не обязательно означает полную темноту в течение всех 24 часов. Главная ее особенность в том, что солнце не поднимается над горизонтом. Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней – со 2 декабря по 10 января.
"На Северном полюсе Земли не видно не только солнца, но и нет сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли – в Антарктиде в это время день длится круглые сутки", - рассказали в планетарии.