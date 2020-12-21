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МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой
МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой
МИД России ответил Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой и предложил выдать телеведущей шапку. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:19
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россия
мария захарова
ксения собчак
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МИД России ответил Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой и предложил выдать телеведущей шапку.Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник "Аленке", установленный к 250-летию села Новая Аленовка, пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Собчак в своем Telegram-канале разместила фотографию Захаровой с головой памятника.Отвечая Собчак, МИД в своем Telegram-аккаунте написал: "Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!""А вам - первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз", - добавили в МИД.Ответ сопровождается фотографией вязаной белой шапки, на которой изображено высотное здание министерства. Рядом - подарочный мешочек с надписью "берегите голову".
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россия, мария захарова, ксения собчак, общество

МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой

00:19 21.12.2020 (обновлено: 00:34 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МИД России ответил Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой и предложил выдать телеведущей шапку.
Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник "Аленке", установленный к 250-летию села Новая Аленовка, пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Собчак в своем Telegram-канале разместила фотографию Захаровой с головой памятника.
Отвечая Собчак, МИД в своем Telegram-аккаунте написал: "Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!"
"Приклеить свою голову к телу Захаровой - гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке", - отметили в дипломатическом ведомстве.
"А вам - первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз", - добавили в МИД.
Ответ сопровождается фотографией вязаной белой шапки, на которой изображено высотное здание министерства. Рядом - подарочный мешочек с надписью "берегите голову".
 
РоссияМария ЗахароваКсения СобчакОбщество
 
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