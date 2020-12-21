https://ria.ru/20201221/sobchak-1590146125.html

МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой

МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой

МИД России ответил Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой и предложил выдать телеведущей шапку. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:19

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2020-12-21T00:34

россия

мария захарова

ксения собчак

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МИД России ответил Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой и предложил выдать телеведущей шапку.Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник "Аленке", установленный к 250-летию села Новая Аленовка, пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Собчак в своем Telegram-канале разместила фотографию Захаровой с головой памятника.Отвечая Собчак, МИД в своем Telegram-аккаунте написал: "Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!""А вам - первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз", - добавили в МИД.Ответ сопровождается фотографией вязаной белой шапки, на которой изображено высотное здание министерства. Рядом - подарочный мешочек с надписью "берегите голову".

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, ксения собчак, общество