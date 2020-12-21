https://ria.ru/20201221/sobchak-1590146125.html
МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой
МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой
МИД России ответил Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой и предложил выдать телеведущей шапку. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:19
2020-12-21T00:19
2020-12-21T00:34
россия
мария захарова
ксения собчак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626800_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_7713994c7b91a5dbd6ef9f27e7657b42.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МИД России ответил Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой и предложил выдать телеведущей шапку.Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник "Аленке", установленный к 250-летию села Новая Аленовка, пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Собчак в своем Telegram-канале разместила фотографию Захаровой с головой памятника.Отвечая Собчак, МИД в своем Telegram-аккаунте написал: "Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!""А вам - первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз", - добавили в МИД.Ответ сопровождается фотографией вязаной белой шапки, на которой изображено высотное здание министерства. Рядом - подарочный мешочек с надписью "берегите голову".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626800_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_1a86d9c45ecc22d8c7cffc6c33922e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, ксения собчак, общество