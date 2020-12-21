https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html

Глава МИД Сирии заявил о необходимости российского военного присутствия

Глава МИД Сирии заявил о необходимости российского военного присутствия

Российское военное присутствие в Сирии не просто полезно, но и необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава МИД САР Фейсал Микдад. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:13

2020-12-21T10:13

2020-12-21T10:13

война в сирии

россия

исламское государство

фейсал микдад

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152107/68/1521076839_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_29bd877c900f087c99bcb838b95d78df.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российское военное присутствие в Сирии не просто полезно, но и необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава МИД САР Фейсал Микдад."Мы достигли общих побед в (борьбе – ред.) против терроризма. Это не означает, что с терроризмом покончено, поскольку США по-прежнему поощряют террористические организации проявлять большую активность с целью обеспечить, чтобы присутствие США в этом районе было оправдано… Борьба против терроризма продолжается различными путями и средствами", - сообщил Микдад."Это (российское военное присутствие в Сирии не просто) полезно, оно необходимо", - ответил министр иностранных дел Сирии на соответствующий вопрос.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201217/siriya-1589742479.html

https://ria.ru/20201116/siriya-1584875476.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исламское государство, фейсал микдад, сирия, в мире