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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html
Глава МИД Сирии заявил о необходимости российского военного присутствия
Глава МИД Сирии заявил о необходимости российского военного присутствия
Российское военное присутствие в Сирии не просто полезно, но и необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава МИД САР Фейсал Микдад. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:13
2020-12-21T10:13
война в сирии
россия
исламское государство
фейсал микдад
сирия
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российское военное присутствие в Сирии не просто полезно, но и необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава МИД САР Фейсал Микдад."Мы достигли общих побед в (борьбе – ред.) против терроризма. Это не означает, что с терроризмом покончено, поскольку США по-прежнему поощряют террористические организации проявлять большую активность с целью обеспечить, чтобы присутствие США в этом районе было оправдано… Борьба против терроризма продолжается различными путями и средствами", - сообщил Микдад."Это (российское военное присутствие в Сирии не просто) полезно, оно необходимо", - ответил министр иностранных дел Сирии на соответствующий вопрос.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201217/siriya-1589742479.html
https://ria.ru/20201116/siriya-1584875476.html
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россия, исламское государство, фейсал микдад, сирия, в мире

Глава МИД Сирии заявил о необходимости российского военного присутствия

10:13 21.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018
 Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российское военное присутствие в Сирии не просто полезно, но и необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава МИД САР Фейсал Микдад.
"Мы достигли общих побед в (борьбе – ред.) против терроризма. Это не означает, что с терроризмом покончено, поскольку США по-прежнему поощряют террористические организации проявлять большую активность с целью обеспечить, чтобы присутствие США в этом районе было оправдано… Борьба против терроризма продолжается различными путями и средствами", - сообщил Микдад.
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"Это (российское военное присутствие в Сирии не просто) полезно, оно необходимо", - ответил министр иностранных дел Сирии на соответствующий вопрос.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииРоссияИсламское государствоФейсал МикдадСирияВ мире
 
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