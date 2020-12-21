https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html
Глава МИД Сирии заявил о необходимости российского военного присутствия
Глава МИД Сирии заявил о необходимости российского военного присутствия
Российское военное присутствие в Сирии не просто полезно, но и необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава МИД САР Фейсал Микдад. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:13
2020-12-21T10:13
2020-12-21T10:13
война в сирии
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фейсал микдад
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российское военное присутствие в Сирии не просто полезно, но и необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава МИД САР Фейсал Микдад."Мы достигли общих побед в (борьбе – ред.) против терроризма. Это не означает, что с терроризмом покончено, поскольку США по-прежнему поощряют террористические организации проявлять большую активность с целью обеспечить, чтобы присутствие США в этом районе было оправдано… Борьба против терроризма продолжается различными путями и средствами", - сообщил Микдад."Это (российское военное присутствие в Сирии не просто) полезно, оно необходимо", - ответил министр иностранных дел Сирии на соответствующий вопрос.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201217/siriya-1589742479.html
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