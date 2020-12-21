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Туризм
https://ria.ru/20201221/singapur-1590173708.html
Эксперты рассказали о правилах пребывания туристов в Сингапуре
Эксперты рассказали о правилах пребывания туристов в Сингапуре
Власти Сингапура установили правила пребывания там туристов и отметили, какие категории гостей им наиболее интересны, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:34
2020-12-21T12:34
туризм
коронавирус covid-19
туризм
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пассажиры
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Сингапура установили правила пребывания там туристов и отметили, какие категории гостей им наиболее интересны, сообщает АТОР.Крупнейший авиаперевозчик Сингапура с 20 января намерен перезапустить рейсы в Москву в рамках новой инициативы Connect @ Singapore. Она предусматривает открытие "коридора" для бизнесменов, официальных лиц и путешественников с высокой экономической ценностью из всех стран мира. Таким иностранцам разрешат краткосрочное пребывание — в стране они смогут провести до 14 дней.В течение этого периода гостей ждут регулярные медосмотры и тестирования (экспресс-тесты на антигены на третий, пятый, седьмой и одиннадцатый день. Для въезда в Сингапур также потребуется отрицательный ПЦР-анализ. По прибытию предстоит пройти еще один. Обязательного карантина не будет.Есть и другие ограничения: деловые путешественники могут размещаться только в специально подготовленных объектах без возможности выйти за их пределы. Ночь в них стоит от 21,6 тысячи рублей. Еда будет доставляться в номер безконтактным способом. Во время мероприятий в помещении прибывшим предстоит держаться только своей туристической группы, в которой может быть до пяти человек, не смешиваясь с другими иностранцами.Встречи и переговоры с местными или другими бизнес-туристами будут возможны в конференц-залах, разделенных защитными перегородками от пола до потолка.По мнению властей, предпринимаемые меры "в условиях непредсказуемости COVID-19" позволят позиционировать Сингапур как востребованный мировой деловой центр.Эксперты в авиаотрасли считают, что если маршрут Москва-Сингапур и будет перезапущен, то он будет востребован лишь у ограниченной аудитории.Дело в том, что до пандемии Сингапур использовался преимущественно как транзитный хаб для перелета в государства Юго-Восточной и Северной Азии, а также в Австралию и Новую Зеландию. В настоящее время гражданам РФ въезд с туристическими целями в такие страны, как Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Гонконг или материковый Китай закрыт. Вероятно, некоторым будут интересны отдельные стыковки через Сингапур, например, на Мальдивы или Бали, после того как поездки на остров станут возможны для россиян.
https://ria.ru/20200122/1563628546.html
https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html
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коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, сингапур (страна), малайзия

Эксперты рассказали о правилах пребывания туристов в Сингапуре

12:34 21.12.2020
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур, Орчард-Роуд
Сингапур, Орчард-Роуд - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Сингапура установили правила пребывания там туристов и отметили, какие категории гостей им наиболее интересны, сообщает АТОР.
Крупнейший авиаперевозчик Сингапура с 20 января намерен перезапустить рейсы в Москву в рамках новой инициативы Connect @ Singapore. Она предусматривает открытие "коридора" для бизнесменов, официальных лиц и путешественников с высокой экономической ценностью из всех стран мира. Таким иностранцам разрешат краткосрочное пребывание — в стране они смогут провести до 14 дней.
В течение этого периода гостей ждут регулярные медосмотры и тестирования (экспресс-тесты на антигены на третий, пятый, седьмой и одиннадцатый день. Для въезда в Сингапур также потребуется отрицательный ПЦР-анализ. По прибытию предстоит пройти еще один. Обязательного карантина не будет.
Есть и другие ограничения: деловые путешественники могут размещаться только в специально подготовленных объектах без возможности выйти за их пределы. Ночь в них стоит от 21,6 тысячи рублей. Еда будет доставляться в номер безконтактным способом.
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Во время мероприятий в помещении прибывшим предстоит держаться только своей туристической группы, в которой может быть до пяти человек, не смешиваясь с другими иностранцами.
Встречи и переговоры с местными или другими бизнес-туристами будут возможны в конференц-залах, разделенных защитными перегородками от пола до потолка.
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По мнению властей, предпринимаемые меры "в условиях непредсказуемости COVID-19" позволят позиционировать Сингапур как востребованный мировой деловой центр.
Эксперты в авиаотрасли считают, что если маршрут Москва-Сингапур и будет перезапущен, то он будет востребован лишь у ограниченной аудитории.
Дело в том, что до пандемии Сингапур использовался преимущественно как транзитный хаб для перелета в государства Юго-Восточной и Северной Азии, а также в Австралию и Новую Зеландию. В настоящее время гражданам РФ въезд с туристическими целями в такие страны, как Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Гонконг или материковый Китай закрыт. Вероятно, некоторым будут интересны отдельные стыковки через Сингапур, например, на Мальдивы или Бали, после того как поездки на остров станут возможны для россиян.
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