https://ria.ru/20201221/shtamm-1590193500.html
В Центре Гамалеи назвали меры защиты от "британского" штамма коронавируса
В Центре Гамалеи назвали меры защиты от "британского" штамма коронавируса
Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о мерах защиты от нового штамма коронавируса,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:23
2020-12-21T12:23
2020-12-21T13:23
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье - общество
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о мерах защиты от нового штамма коронавируса, зафиксированного в Великобритании.Вирусолог отметил, что сейчас страны прекращают авиа- и автомобильное сообщение с Великобританией, а пассажиры, прибывающие оттуда, помещаются на двухнедельный карантин.Он добавил, что сейчас нет каких-либо сиюминутных опасений в отношении нового штамма."Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться", — заявил Зуев в комментарии телеканалу "360".По словам вирусолога, сложившаяся ситуация еще раз указывает на то, что необходимо более строго соблюдать меры предосторожности и придерживаться объявленных правил.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.
https://ria.ru/20201221/myasnikov-1590162899.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости
.
Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев
рассказал о мерах защиты от нового штамма коронавируса, зафиксированного в Великобритании
.
Вирусолог отметил, что сейчас страны прекращают авиа- и автомобильное сообщение с Великобританией, а пассажиры, прибывающие оттуда, помещаются на двухнедельный карантин.
Он добавил, что сейчас нет каких-либо сиюминутных опасений в отношении нового штамма.
"Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться", — заявил Зуев в комментарии телеканалу "360".
По словам вирусолога, сложившаяся ситуация еще раз указывает на то, что необходимо более строго соблюдать меры предосторожности и придерживаться объявленных правил.
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.