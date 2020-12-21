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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/shtamm-1590193500.html
В Центре Гамалеи назвали меры защиты от "британского" штамма коронавируса
В Центре Гамалеи назвали меры защиты от "британского" штамма коронавируса
Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о мерах защиты от нового штамма коронавируса,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:23
2020-12-21T13:23
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о мерах защиты от нового штамма коронавируса, зафиксированного в Великобритании.Вирусолог отметил, что сейчас страны прекращают авиа- и автомобильное сообщение с Великобританией, а пассажиры, прибывающие оттуда, помещаются на двухнедельный карантин.Он добавил, что сейчас нет каких-либо сиюминутных опасений в отношении нового штамма."Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться", — заявил Зуев в комментарии телеканалу "360".По словам вирусолога, сложившаяся ситуация еще раз указывает на то, что необходимо более строго соблюдать меры предосторожности и придерживаться объявленных правил.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество, великобритания

В Центре Гамалеи назвали меры защиты от "британского" штамма коронавируса

12:23 21.12.2020 (обновлено: 13:23 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о мерах защиты от нового штамма коронавируса, зафиксированного в Великобритании.
Вирусолог отметил, что сейчас страны прекращают авиа- и автомобильное сообщение с Великобританией, а пассажиры, прибывающие оттуда, помещаются на двухнедельный карантин.
Он добавил, что сейчас нет каких-либо сиюминутных опасений в отношении нового штамма.
"Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться", — заявил Зуев в комментарии телеканалу "360".
По словам вирусолога, сложившаяся ситуация еще раз указывает на то, что необходимо более строго соблюдать меры предосторожности и придерживаться объявленных правил.
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевЗдоровье - ОбществоВеликобритания
 
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