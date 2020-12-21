https://ria.ru/20201221/shtamm-1590193500.html

В Центре Гамалеи назвали меры защиты от "британского" штамма коронавируса

В Центре Гамалеи назвали меры защиты от "британского" штамма коронавируса

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о мерах защиты от нового штамма коронавируса,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:23

2020-12-21T12:23

2020-12-21T13:23

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

виктор зуев

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о мерах защиты от нового штамма коронавируса, зафиксированного в Великобритании.Вирусолог отметил, что сейчас страны прекращают авиа- и автомобильное сообщение с Великобританией, а пассажиры, прибывающие оттуда, помещаются на двухнедельный карантин.Он добавил, что сейчас нет каких-либо сиюминутных опасений в отношении нового штамма."Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться", — заявил Зуев в комментарии телеканалу "360".По словам вирусолога, сложившаяся ситуация еще раз указывает на то, что необходимо более строго соблюдать меры предосторожности и придерживаться объявленных правил.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.

https://ria.ru/20201221/myasnikov-1590162899.html

великобритания

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество, великобритания