Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России
02:32 21.12.2020 (обновлено: 08:00 21.12.2020)
© РоспотребнадзорСнимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
© Роспотребнадзор
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Появление нового штамма коронавируса в Британии поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной, об этом заявил в беседе с "Ura.ru" доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70% заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Ряд стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией, при этом новый штамм, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии.
"Этот штамм для России потенциально опасен, если предположить, что эти сведения правдивы. Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам. Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время", — заявил вирусолог.
Аграновский добавил, что вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена. – прим. ред.) в белке шипа, которые являются мишенью для антител. По его словам, это означает, что имеющиеся вакцины будут эффективны против нового штамма.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя сообщения о новом штамме коронавируса, подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований. "Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила организация.
В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2. Как заявили в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.