https://ria.ru/20201221/shtamm-1590150870.html

Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России

Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России

Появление нового штамма коронавируса в Британии поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной, об этом заявил в беседе с "Ura.ru" доктор... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T02:32

2020-12-21T02:32

2020-12-21T08:00

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

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россия

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великобритания

нидерланды

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Появление нового штамма коронавируса в Британии поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной, об этом заявил в беседе с "Ura.ru" доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70% заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Ряд стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией, при этом новый штамм, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии."Этот штамм для России потенциально опасен, если предположить, что эти сведения правдивы. Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам. Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время", — заявил вирусолог.Аграновский добавил, что вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена. – прим. ред.) в белке шипа, которые являются мишенью для антител. По его словам, это означает, что имеющиеся вакцины будут эффективны против нового штамма.Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя сообщения о новом штамме коронавируса, подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований. "Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила организация.В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2. Как заявили в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/shtamm-1590135696.html

россия

великобритания

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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