Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/shtamm-1590150870.html
Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России
Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России
Появление нового штамма коронавируса в Британии поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной, об этом заявил в беседе с "Ura.ru" доктор... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T02:32
2020-12-21T08:00
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
великобритания
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840345_0:353:1280:1073_1920x0_80_0_0_3a8b68ac6205b453e17324b299ba95a9.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Появление нового штамма коронавируса в Британии поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной, об этом заявил в беседе с "Ura.ru" доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70% заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Ряд стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией, при этом новый штамм, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии."Этот штамм для России потенциально опасен, если предположить, что эти сведения правдивы. Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам. Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время", — заявил вирусолог.Аграновский добавил, что вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена. – прим. ред.) в белке шипа, которые являются мишенью для антител. По его словам, это означает, что имеющиеся вакцины будут эффективны против нового штамма.Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя сообщения о новом штамме коронавируса, подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований. "Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила организация.В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2. Как заявили в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/shtamm-1590135696.html
россия
великобритания
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840345_0:233:1280:1193_1920x0_80_0_0_80a310ef8eea6da58e969c0a28f37470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, великобритания, нидерланды, в мире

Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России

02:32 21.12.2020 (обновлено: 08:00 21.12.2020)
 
© РоспотребнадзорСнимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Появление нового штамма коронавируса в Британии поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной, об этом заявил в беседе с "Ura.ru" доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70% заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Ряд стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией, при этом новый штамм, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
Вчера, 20:21Распространение нового коронавируса
Главный хирург США прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса
"Этот штамм для России потенциально опасен, если предположить, что эти сведения правдивы. Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам. Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время", — заявил вирусолог.
Аграновский добавил, что вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена. – прим. ред.) в белке шипа, которые являются мишенью для антител. По его словам, это означает, что имеющиеся вакцины будут эффективны против нового штамма.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя сообщения о новом штамме коронавируса, подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований. "Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила организация.
В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2. Как заявили в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииАлексей АграновскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗВеликобританияНидерландыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Казахстане запустили производство вакцины "Спутник V"
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
Лента новостейМолния