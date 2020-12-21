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Суд в среду допросит медиков по делу "Церкви последнего завета"

Суд в среду допросит медиков по делу "Церкви последнего завета"

Суд в Красноярске в среду допросит медиков из Курагинского района по делу о ликвидации "Церкви последнего завета", сообщает пресс-служба Красноярского краевого... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:26

2020-12-21T11:26

2020-12-21T11:26

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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске в среду допросит медиков из Курагинского района по делу о ликвидации "Церкви последнего завета", сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.В понедельник в Красноярске состоялось заседание по иску прокуратуры Красноярского края о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". На заседании допрошен один из организаторов общественной организации "Движение духовного освобождения" Иван Ноговицын, который утверждал, что за время деятельности движения к нему анонимно обращались несколько человек с жалобами на "моральное разочарование и финансовые потери", связанные с деятельностью "Церкви"."Прокуратура выступила с ходатайством допроса ещё семи медицинских работников - представителей Курагинского района, некоторых жителей района и бывших адептов церкви. Суд ходатайство удовлетворил и назначил на 23 декабря допрос медиков по видео-конференц-связи. Остальных свидетелей суд решил допросить при личном присутствии в судебном заседании позже. Заседание отложено на 14:30 (10:30 мск) 23 декабря 2020 года", - говорится в сообщении."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/likvidatsiya-1577775685.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, красноярский краевой суд, новосибирск, красноярский край, каратузский район, справки