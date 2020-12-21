https://ria.ru/20201221/sbor-1591288558.html

Более 500 пунктов сбора новогодних елей откроется в Москве 2 января

Более 500 пунктов сбора новогодних елей откроется в Москве 2 января

Более 500 пунктов сбора новогодних елей откроется в Москве 2 января, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-21T14:14

2020-12-21T14:14

2020-12-28T19:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/77/1563717746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8116333a97f1e77955994efa691bfa3.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Более 500 пунктов сбора новогодних елей откроется в Москве 2 января, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, акция "Елочный круговорот" начнет работу со 2 января и продлится предварительно до 20 февраля. Москвичей перед сдачей просят очистить дерево от мишуры и игрушек.Кроме того, отвечая на предложение создать мобильное приложение с указанием елочных базаров и пунктов приема елей в утилизацию, глава департамента сообщил, что подумает над этой идеей и в 2021 году такое мобильное приложение может уже появиться.

https://ria.ru/20201221/elka-1590206637.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва, общество