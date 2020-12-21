Более 500 пунктов сбора новогодних елей откроется в Москве 2 января
14:14 21.12.2020 (обновлено: 19:15 28.12.2020)
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Более 500 пунктов сбора новогодних елей откроется в Москве 2 января, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В этом сезоне планируем установить более 500, до 550, пунктов сбора новогодних деревьев. Точное количество будет определено в ближайшее время... Мы постараемся максимально учесть все пожелания и поставить пункты там, где просят нас жители", - сказал Кульбачевский.
По его словам, акция "Елочный круговорот" начнет работу со 2 января и продлится предварительно до 20 февраля. Москвичей перед сдачей просят очистить дерево от мишуры и игрушек.
"Активная сдача елей идет... после старого Нового года, с 14 января до 20 февраля. Со 2 по 14 января - раскручивается потихоньку, это единицы, потом десятки, сотни, динамичная акция. Уже к 20-25 января - самый пик. И то люди ждут до китайского нового года", - отметил Кульбачевский.
Кроме того, отвечая на предложение создать мобильное приложение с указанием елочных базаров и пунктов приема елей в утилизацию, глава департамента сообщил, что подумает над этой идеей и в 2021 году такое мобильное приложение может уже появиться.