https://ria.ru/20201221/savchenko-1590291590.html

Савченко назвала доступные украинцам способы лечения COVID-19

Савченко назвала доступные украинцам способы лечения COVID-19

Уровень доходов жителей Украины настолько не соответствует ценам на лекарства для борьбы с коронавирусом COVID-19, что им остается только "молиться Богу" и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T20:12

2020-12-21T20:12

2020-12-21T20:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

надежда савченко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Уровень доходов жителей Украины настолько не соответствует ценам на лекарства для борьбы с коронавирусом COVID-19, что им остается только "молиться Богу" и лечиться "калинкой-малинкой", считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко."Если вы пойдете в больницу покупать какие-то чудодейственные таблеточки от коронавируса или вакцину, вы поймете, что вы просто не можете себе это позволить… И что вы пойдете делать? Правильно, опять Богу молиться и лечиться калинкой-малинкой. К сожалению, такую ситуацию создало государство", - сказала Савченко в понедельник в эфире телеканала ZIK.Она также считает, что медицинская сфера в 2021 году будет недофинансирована, и медицинских сотрудников станет меньше, так как они будут "выезжать туда, где им предложат достойную оплату труда".Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 177 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 970993 человек (6545 за минувшие сутки), выздоровели 586268 заболевших, летальных случаев – 16665.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/pensii-1588861968.html

https://ria.ru/20201217/lokdaun-1589645035.html

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коронавирус covid-19, надежда савченко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире, экономика