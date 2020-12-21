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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/savchenko-1590291590.html
Савченко назвала доступные украинцам способы лечения COVID-19
Савченко назвала доступные украинцам способы лечения COVID-19
Уровень доходов жителей Украины настолько не соответствует ценам на лекарства для борьбы с коронавирусом COVID-19, что им остается только "молиться Богу" и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T20:12
2020-12-21T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
надежда савченко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Уровень доходов жителей Украины настолько не соответствует ценам на лекарства для борьбы с коронавирусом COVID-19, что им остается только "молиться Богу" и лечиться "калинкой-малинкой", считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко."Если вы пойдете в больницу покупать какие-то чудодейственные таблеточки от коронавируса или вакцину, вы поймете, что вы просто не можете себе это позволить… И что вы пойдете делать? Правильно, опять Богу молиться и лечиться калинкой-малинкой. К сожалению, такую ситуацию создало государство", - сказала Савченко в понедельник в эфире телеканала ZIK.Она также считает, что медицинская сфера в 2021 году будет недофинансирована, и медицинских сотрудников станет меньше, так как они будут "выезжать туда, где им предложат достойную оплату труда".Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 177 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 970993 человек (6545 за минувшие сутки), выздоровели 586268 заболевших, летальных случаев – 16665.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, надежда савченко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире, экономика

Савченко назвала доступные украинцам способы лечения COVID-19

20:12 21.12.2020
 
© РИА Новости / СтрингерНадежда Савченко
Надежда Савченко - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Уровень доходов жителей Украины настолько не соответствует ценам на лекарства для борьбы с коронавирусом COVID-19, что им остается только "молиться Богу" и лечиться "калинкой-малинкой", считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Если вы пойдете в больницу покупать какие-то чудодейственные таблеточки от коронавируса или вакцину, вы поймете, что вы просто не можете себе это позволить… И что вы пойдете делать? Правильно, опять Богу молиться и лечиться калинкой-малинкой. К сожалению, такую ситуацию создало государство", - сказала Савченко в понедельник в эфире телеканала ZIK.
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Она также считает, что медицинская сфера в 2021 году будет недофинансирована, и медицинских сотрудников станет меньше, так как они будут "выезжать туда, где им предложат достойную оплату труда".
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 177 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 970993 человек (6545 за минувшие сутки), выздоровели 586268 заболевших, летальных случаев – 16665.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Надежда СавченкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреЭкономика
 
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