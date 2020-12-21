В Саратове 15 тысяч человек остались без отопления из-за аварии
08:41 21.12.2020 (обновлено: 09:35 21.12.2020)
САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Авария произошла в понедельник на теплосетях в Ленинском районе Саратова, в результате без центрального отопления остались около 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным мэрии, на пересечении улиц Саперная и Тверская в микрорайоне 2-я Дачная произошла аварийная ситуация на трубопроводе подачи теплоресурса диаметром 720 миллиметров.
"По предварительным данным, в 120 объектах, из которых 101 - это многоквартирные дома, отключено отопление. На данный момент ПАО "Т Плюс" приступило к работе. Прогнозное время устранения аварийной ситуации уточняется. Глава Саратова Михаил Исаев поручил первому заместителю Сергею Грачеву выехать на место, оказать необходимое содействие энергетикам, развернуть оперативный штаб", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии, по предварительным данным, в зоне отключения проживают 14,6 тысячи человек.
Пресс-служба саратовского филиала "Т Плюс" отмечает, что работы на теплосети на улице Тверская с отключением отопления ведутся с 8.00 (7.00 мск) понедельника после того, как в ходе контрольного осмотра был выявлен дефект.
"Для оперативного проведения ремонта направлено на объект семь единиц техники и две ремонтные бригады, которые полностью укомплектованы всеми необходимыми материалами. Работы будут вестись непрерывно до полного их завершения, планово - до 24.00 (23.00 мск понедельника)", - говорится в сообщении.
Вице-губернатор Роман Бусаргин заявил, что взял ситуацию на личный контроль. "Учитывая низкие температуры на улице, перед ПАО "Т Плюс" стоит задача - завершить работы сегодня. Областной службе спасения поручено развернуть на месте работ оперативный штаб. Министерству строительства и ЖКХ региона - организовать оперативное взаимодействие всех служб и ведомств, работу горячих линий. Министерству образования региона - обеспечить постоянный мониторинг температуры в помещениях социальных объектов", - написал Бусаргин в своем аккаунте в Instagram.
В настоящее время в Саратове 11 градусов мороза.