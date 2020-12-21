https://ria.ru/20201221/saratov-1590159643.html

В Саратове 15 тысяч человек остались без отопления из-за аварии

В Саратове 15 тысяч человек остались без отопления из-за аварии

Авария произошла в понедельник на теплосетях в Ленинском районе Саратова, в результате без центрального отопления остались около 15 тысяч человек, сообщили в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:41

2020-12-21T08:41

2020-12-21T09:35

михаил исаев

т плюс

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Авария произошла в понедельник на теплосетях в Ленинском районе Саратова, в результате без центрального отопления остались около 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии.По данным мэрии, на пересечении улиц Саперная и Тверская в микрорайоне 2-я Дачная произошла аварийная ситуация на трубопроводе подачи теплоресурса диаметром 720 миллиметров."По предварительным данным, в 120 объектах, из которых 101 - это многоквартирные дома, отключено отопление. На данный момент ПАО "Т Плюс" приступило к работе. Прогнозное время устранения аварийной ситуации уточняется. Глава Саратова Михаил Исаев поручил первому заместителю Сергею Грачеву выехать на место, оказать необходимое содействие энергетикам, развернуть оперативный штаб", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии, по предварительным данным, в зоне отключения проживают 14,6 тысячи человек.Пресс-служба саратовского филиала "Т Плюс" отмечает, что работы на теплосети на улице Тверская с отключением отопления ведутся с 8.00 (7.00 мск) понедельника после того, как в ходе контрольного осмотра был выявлен дефект."Для оперативного проведения ремонта направлено на объект семь единиц техники и две ремонтные бригады, которые полностью укомплектованы всеми необходимыми материалами. Работы будут вестись непрерывно до полного их завершения, планово - до 24.00 (23.00 мск понедельника)", - говорится в сообщении.Вице-губернатор Роман Бусаргин заявил, что взял ситуацию на личный контроль. "Учитывая низкие температуры на улице, перед ПАО "Т Плюс" стоит задача - завершить работы сегодня. Областной службе спасения поручено развернуть на месте работ оперативный штаб. Министерству строительства и ЖКХ региона - организовать оперативное взаимодействие всех служб и ведомств, работу горячих линий. Министерству образования региона - обеспечить постоянный мониторинг температуры в помещениях социальных объектов", - написал Бусаргин в своем аккаунте в Instagram.В настоящее время в Саратове 11 градусов мороза.

https://ria.ru/20201217/otoplenie-1589622083.html

https://ria.ru/20201214/otoplenie-1589131653.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил исаев, т плюс, саратов, происшествия