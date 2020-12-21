Норвежский политик выступил за снятие западных санкций с России
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГлава норвежской делегации Хендрик Вебер на встрече с председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер выступил за снятие западных санкций с России.
"Многие компании из скандинавских стран хотели бы вести торговлю с Россией, налаживать бизнес с Россией и республикой Крым, но они испытывают страх, потому что правительства стараются подождать. Вопрос в том, сколько мы будем ждать? Единственный способ - призвать наше правительство, что санкции противоречат международному праву и мешают культурной, политической и деловой жизни между нашими странами. Нам нужно оказать давления на наше правительство, чтобы они приняли правильное решение", - сказал Вебер во время презентации русскоязычного издания своей книги "Наш Крым" в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
По его словам, от отмены санкции выиграют все отрасли экономики западных стран.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".