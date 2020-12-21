https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590226181.html

Норвежский политик выступил за снятие западных санкций с России

Норвежский политик выступил за снятие западных санкций с России

Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер выступил за снятие западных санкций с России. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:34

2020-12-21T14:34

2020-12-21T14:34

санкции в отношении россии

москва

республика крым

севастополь

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер выступил за снятие западных санкций с России."Многие компании из скандинавских стран хотели бы вести торговлю с Россией, налаживать бизнес с Россией и республикой Крым, но они испытывают страх, потому что правительства стараются подождать. Вопрос в том, сколько мы будем ждать? Единственный способ - призвать наше правительство, что санкции противоречат международному праву и мешают культурной, политической и деловой жизни между нашими странами. Нам нужно оказать давления на наше правительство, чтобы они приняли правильное решение", - сказал Вебер во время презентации русскоязычного издания своей книги "Наш Крым" в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.По его словам, от отмены санкции выиграют все отрасли экономики западных стран.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589663018.html

https://ria.ru/20201221/protivodeystvie-1590191896.html

москва

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции в отношении россии, москва, республика крым, севастополь, оон, в мире