https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590192488.html

Песков прокомментировал слова Дерипаски о санкциях

Песков прокомментировал слова Дерипаски о санкциях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил согласие с российским миллиардером Олегом Дерипаской в том, что санкции - это разновидность гибридной... РИА Новости, 21.12.2020

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совет безопасности оон

дмитрий песков

олег дерипаска

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил согласие с российским миллиардером Олегом Дерипаской в том, что санкции - это разновидность гибридной войны.Ранее Дерипаска заявил, что "санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны", а людей, которые провоцируют введение новых санкций, нужно приравнять к изменникам Родины.Песков уточнил, что санкции - это рестрикции, которое легитимизированы с точки зрения международного права, они принимаются по решению Совета безопасности Организации объединенных наций."То есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями. Это если, так сказать, придираться к букве закона", - добавил он.Песков также отметил, что об инициативе Дерипаски услышат и депутаты, и президент. "Посмотрим, приведет ли это к формулированию (законодательной инициативы - ред.), сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции", - сказал он.

https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590165501.html

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