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https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590192488.html
Песков прокомментировал слова Дерипаски о санкциях
Песков прокомментировал слова Дерипаски о санкциях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил согласие с российским миллиардером Олегом Дерипаской в том, что санкции - это разновидность гибридной... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:20
2020-12-21T12:32
россия
совет безопасности оон
дмитрий песков
олег дерипаска
оон
сша
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил согласие с российским миллиардером Олегом Дерипаской в том, что санкции - это разновидность гибридной войны.Ранее Дерипаска заявил, что "санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны", а людей, которые провоцируют введение новых санкций, нужно приравнять к изменникам Родины.Песков уточнил, что санкции - это рестрикции, которое легитимизированы с точки зрения международного права, они принимаются по решению Совета безопасности Организации объединенных наций."То есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями. Это если, так сказать, придираться к букве закона", - добавил он.Песков также отметил, что об инициативе Дерипаски услышат и депутаты, и президент. "Посмотрим, приведет ли это к формулированию (законодательной инициативы - ред.), сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции", - сказал он.
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россия, совет безопасности оон, дмитрий песков, олег дерипаска, оон, сша, в мире

Песков прокомментировал слова Дерипаски о санкциях

12:20 21.12.2020 (обновлено: 12:32 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил согласие с российским миллиардером Олегом Дерипаской в том, что санкции - это разновидность гибридной войны.
Ранее Дерипаска заявил, что "санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны", а людей, которые провоцируют введение новых санкций, нужно приравнять к изменникам Родины.
"Однозначно можно согласиться с Дерипаской в том, что, безусловно, вот эти рестрикции... Это действительно разновидность гибридной войны", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению Дерипаски.
Песков уточнил, что санкции - это рестрикции, которое легитимизированы с точки зрения международного права, они принимаются по решению Совета безопасности Организации объединенных наций.
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"То есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями. Это если, так сказать, придираться к букве закона", - добавил он.
Песков также отметил, что об инициативе Дерипаски услышат и депутаты, и президент. "Посмотрим, приведет ли это к формулированию (законодательной инициативы - ред.), сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции", - сказал он.
 
РоссияСовет Безопасности ООНДмитрий ПесковОлег ДерипаскаООНСШАВ мире
 
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