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"Газпром нефть" оценила влияние санкций на интерес партнеров к проектам
"Газпром нефть" оценила влияние санкций на интерес партнеров к проектам
Глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов не считает, что санкции и страновой фактор сказываются на интересе иностранных партнеров, участвующих в российских... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:15
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арктика
газпром
газпром нефть
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экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов не считает, что санкции и страновой фактор сказываются на интересе иностранных партнеров, участвующих в российских проектах, и подчеркивает, что из действующих еще никто не вышел. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.Сама компания выступает за партнерства на шельфе и уже длительное время ведет переговоры с различными сторонами, в частности, с Shell. "Газпром нефть шельф" уверена, что такой формат позволяет более эффективно реализовывать подобные проекты, разделяя риски. Тем не менее, пока единственный уже добывающий нефть шельфовый проект компании - месторождение Приразломное в Арктике - реализуется ей самостоятельно."Из действующих (проектов - ред.) никто не вышел. Макроэкономическая ситуация сейчас такова, что востребованность углеводородов несколько упала, это очевидный факт. При этом запасы на суше еще достаточно велики. Поэтому я бы так ответил на ваш вопрос - всему свое время", - добавил он."Рано или поздно человечество все равно обратит свое внимание именно на шельф, поскольку там огромная поисковая ресурсообеспечивающая зона, которая может поддержать технологическое развитие", - заключил Рустамов.
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арктика, газпром, газпром нефть, shell, экономика

"Газпром нефть" оценила влияние санкций на интерес партнеров к проектам

11:15 21.12.2020 (обновлено: 11:22 21.12.2020)
 
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ
Ввод в эксплуатацию высокотехнологичного комплекса переработки нефти Евро+ Московского НПЗ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов не считает, что санкции и страновой фактор сказываются на интересе иностранных партнеров, участвующих в российских проектах, и подчеркивает, что из действующих еще никто не вышел. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Сама компания выступает за партнерства на шельфе и уже длительное время ведет переговоры с различными сторонами, в частности, с Shell. "Газпром нефть шельф" уверена, что такой формат позволяет более эффективно реализовывать подобные проекты, разделяя риски. Тем не менее, пока единственный уже добывающий нефть шельфовый проект компании - месторождение Приразломное в Арктике - реализуется ей самостоятельно.

"Я бы не назвал страновой риск одним из основных препятствий, ни одна компания еще из подобных проектов не вышла: ни Shell, ни Exxon", - прокомментировал Рустамов вопрос о том, являются ли санкции или страновой риск препятствием для вхождения партнеров в новые проекты или же все сводится к экономическим факторам и технологиям.

"Из действующих (проектов - ред.) никто не вышел. Макроэкономическая ситуация сейчас такова, что востребованность углеводородов несколько упала, это очевидный факт. При этом запасы на суше еще достаточно велики. Поэтому я бы так ответил на ваш вопрос - всему свое время", - добавил он.
"Рано или поздно человечество все равно обратит свое внимание именно на шельф, поскольку там огромная поисковая ресурсообеспечивающая зона, которая может поддержать технологическое развитие", - заключил Рустамов.
Энергия прогресса - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 11:46
Энергия прогресса: 25 технологий "Газпром нефти"В 2020 году "Газпром нефть" празднует 25-летие. За это время региональная компания превратилась в одного из лидеров российской нефтяной отрасли. Предлагаем вам отправиться в путешествие по уникальным объектам "Газпром нефти" и изучить 25 технологий, которые компания применяет в своей работе.
 
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