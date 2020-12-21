https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590180294.html

"Газпром нефть" оценила влияние санкций на интерес партнеров к проектам

"Газпром нефть" оценила влияние санкций на интерес партнеров к проектам

Глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов не считает, что санкции и страновой фактор сказываются на интересе иностранных партнеров, участвующих в российских... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:15

2020-12-21T11:15

2020-12-21T11:22

арктика

газпром

газпром нефть

shell

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов не считает, что санкции и страновой фактор сказываются на интересе иностранных партнеров, участвующих в российских проектах, и подчеркивает, что из действующих еще никто не вышел. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.Сама компания выступает за партнерства на шельфе и уже длительное время ведет переговоры с различными сторонами, в частности, с Shell. "Газпром нефть шельф" уверена, что такой формат позволяет более эффективно реализовывать подобные проекты, разделяя риски. Тем не менее, пока единственный уже добывающий нефть шельфовый проект компании - месторождение Приразломное в Арктике - реализуется ей самостоятельно."Из действующих (проектов - ред.) никто не вышел. Макроэкономическая ситуация сейчас такова, что востребованность углеводородов несколько упала, это очевидный факт. При этом запасы на суше еще достаточно велики. Поэтому я бы так ответил на ваш вопрос - всему свое время", - добавил он."Рано или поздно человечество все равно обратит свое внимание именно на шельф, поскольку там огромная поисковая ресурсообеспечивающая зона, которая может поддержать технологическое развитие", - заключил Рустамов.

https://ria.ru/20201218/gpn-25-1589132183.html

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арктика, газпром, газпром нефть, shell, экономика