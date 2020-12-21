"Газпром нефть" оценила влияние санкций на интерес партнеров к проектам
11:15 21.12.2020 (обновлено: 11:22 21.12.2020)
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ
© Пресс-служба мэрии Москвы
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов не считает, что санкции и страновой фактор сказываются на интересе иностранных партнеров, участвующих в российских проектах, и подчеркивает, что из действующих еще никто не вышел. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Сама компания выступает за партнерства на шельфе и уже длительное время ведет переговоры с различными сторонами, в частности, с Shell. "Газпром нефть шельф" уверена, что такой формат позволяет более эффективно реализовывать подобные проекты, разделяя риски. Тем не менее, пока единственный уже добывающий нефть шельфовый проект компании - месторождение Приразломное в Арктике - реализуется ей самостоятельно.
"Я бы не назвал страновой риск одним из основных препятствий, ни одна компания еще из подобных проектов не вышла: ни Shell, ни Exxon", - прокомментировал Рустамов вопрос о том, являются ли санкции или страновой риск препятствием для вхождения партнеров в новые проекты или же все сводится к экономическим факторам и технологиям.
"Из действующих (проектов - ред.) никто не вышел. Макроэкономическая ситуация сейчас такова, что востребованность углеводородов несколько упала, это очевидный факт. При этом запасы на суше еще достаточно велики. Поэтому я бы так ответил на ваш вопрос - всему свое время", - добавил он.
"Рано или поздно человечество все равно обратит свое внимание именно на шельф, поскольку там огромная поисковая ресурсообеспечивающая зона, которая может поддержать технологическое развитие", - заключил Рустамов.
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