https://ria.ru/20201221/samsung-1590207828.html

Samsung показал стерилизатор для уничтожения бактерий на смартфоне

Samsung показал стерилизатор для уничтожения бактерий на смартфоне

Компания Samsung объявила о выходе нового гаджета - ультрафиолетового стерилизатор для мобильных устройств. Устройство предназначено для смартфонов, наушников и РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:23

2020-12-21T13:23

2020-12-21T13:23

наука

samsung

технологии

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Компания Samsung объявила о выходе нового гаджета - ультрафиолетового стерилизатор для мобильных устройств. Устройство предназначено для смартфонов, наушников и очков.Создатели обещают, что ультрафиолетовые лучи стерилизатора способны полностью нейтрализовать болезнетворные бактерии за 10 минут. Гаджет также уничтожает микробы. После сеанса обеззараживания, гаджет автоматически отключается.Стерилизатор оснащен беспроводной зарядкой, так что совместимые смартфоны и tws-гарнитуры во время обеззараживания будут еще и заряжаться. Устройство предлагается по цене 3 490 рублей.

https://ria.ru/20201002/uv-naushniki-1578118706.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, технологии