https://ria.ru/20201221/samsung-1590207828.html
Samsung показал стерилизатор для уничтожения бактерий на смартфоне
Samsung показал стерилизатор для уничтожения бактерий на смартфоне
Компания Samsung объявила о выходе нового гаджета - ультрафиолетового стерилизатор для мобильных устройств. Устройство предназначено для смартфонов, наушников и РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:23
2020-12-21T13:23
2020-12-21T13:23
наука
samsung
технологии
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Компания Samsung объявила о выходе нового гаджета - ультрафиолетового стерилизатор для мобильных устройств. Устройство предназначено для смартфонов, наушников и очков.Создатели обещают, что ультрафиолетовые лучи стерилизатора способны полностью нейтрализовать болезнетворные бактерии за 10 минут. Гаджет также уничтожает микробы. После сеанса обеззараживания, гаджет автоматически отключается.Стерилизатор оснащен беспроводной зарядкой, так что совместимые смартфоны и tws-гарнитуры во время обеззараживания будут еще и заряжаться. Устройство предлагается по цене 3 490 рублей.
https://ria.ru/20201002/uv-naushniki-1578118706.html
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samsung, технологии