В рамках проекта "Камчатская рыба" продано уже 95 тонн продукции

"Основными поставщиками являются Колхоз имени Ленина и "Океанрыбфлот", также к проекту недавно подключилась компания "Камчаттралфлот". Проект интересный, востребованный. Сейчас мы заботимся о том, чтобы выйти на режим синхронных поставок в течение всего года. Дело в том, что некоторые позиции являются сезонными, поэтому они могут временно исчезать с прилавков. Мы настраиваем проект с точки зрения его стабильной работы по всем позициям. Думаю, что в следующем году мы сможем выйти на результат, когда в сети магазинов будет пять – шесть позиций", - процитировали в пресс-службе министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.