https://ria.ru/20201221/ryba-1590228273.html
В рамках проекта "Камчатская рыба" продано уже 95 тонн продукции
В рамках проекта "Камчатская рыба" продано уже 95 тонн продукции
За полгода действия проекта "Камчатская рыба" жители края приобрели более 95 тонн кальмара, горбуши, минтая, трески, наваги, сельди и камбалы, сообщил РИА... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:42
2020-12-21T14:42
2020-12-21T14:42
камчатский край
владимир солодов
елизово
вилючинск
петропавловск-камчатский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156279/16/1562791648_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f22095ab15c72a883acf7f59f4604c1b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. За полгода действия проекта "Камчатская рыба" жители края приобрели более 95 тонн кальмара, горбуши, минтая, трески, наваги, сельди и камбалы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.Он уточнил, что по инициативе губернатора Владимира Солодова проект реализуется в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и в селе Мильково. В местные магазины поставщики привозят охлажденную и замороженную рыбопродукцию по доступным ценам. В планах – расширить ассортимент за счет палтуса.Второй задачей, которую сейчас решают краевые власти, он назвал включение в проект большего объема лососевых видов рыб.По информации пресс-службы, мороженая рыбопродукция поступает на прилавки камчатских магазинов – участников проекта по стоимости в среднем на 20 % ниже оптовых цен предприятий. Также в крае создана сеть из 19 торговых точек, принадлежащих камчатским рыбодобывающим компаниям, где рыбу и морепродукты продают с минимальной торговой наценкой.
https://ria.ru/20201116/granty-1584839934.html
елизово
вилючинск
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156279/16/1562791648_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8f0b4fe438ff2201d4cc81ce7e80c9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, елизово, вилючинск, петропавловск-камчатский
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. За полгода действия проекта "Камчатская рыба" жители края приобрели более 95 тонн кальмара, горбуши, минтая, трески, наваги, сельди и камбалы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
Он уточнил, что по инициативе губернатора Владимира Солодова
проект реализуется в городах Петропавловск-Камчатский
, Елизово
, Вилючинск
и в селе Мильково. В местные магазины поставщики привозят охлажденную и замороженную рыбопродукцию по доступным ценам. В планах – расширить ассортимент за счет палтуса.
"Основными поставщиками являются Колхоз имени Ленина и "Океанрыбфлот", также к проекту недавно подключилась компания "Камчаттралфлот". Проект интересный, востребованный. Сейчас мы заботимся о том, чтобы выйти на режим синхронных поставок в течение всего года. Дело в том, что некоторые позиции являются сезонными, поэтому они могут временно исчезать с прилавков. Мы настраиваем проект с точки зрения его стабильной работы по всем позициям. Думаю, что в следующем году мы сможем выйти на результат, когда в сети магазинов будет пять – шесть позиций", - процитировали в пресс-службе министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.
Второй задачей, которую сейчас решают краевые власти, он назвал включение в проект большего объема лососевых видов рыб.
"Мы договариваемся с предприятиями о стоимости продукции: горбуша должна стоить около 50 рублей за килограмм и должна быть заготовлена с расчетом, чтобы ее хватало от путины до путины. Ассоциация добытчиков лосося предварительно нас поддержала в этом вопросе: предприятия, входящие в эту ассоциацию, подтвердили свое участие в проекте в таком формате", - отметил министр.
По информации пресс-службы, мороженая рыбопродукция поступает на прилавки камчатских магазинов – участников проекта по стоимости в среднем на 20 % ниже оптовых цен предприятий. Также в крае создана сеть из 19 торговых точек, принадлежащих камчатским рыбодобывающим компаниям, где рыбу и морепродукты продают с минимальной торговой наценкой.