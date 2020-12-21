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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201221/ryba-1590228273.html
В рамках проекта "Камчатская рыба" продано уже 95 тонн продукции
В рамках проекта "Камчатская рыба" продано уже 95 тонн продукции
За полгода действия проекта "Камчатская рыба" жители края приобрели более 95 тонн кальмара, горбуши, минтая, трески, наваги, сельди и камбалы, сообщил РИА... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:42
2020-12-21T14:42
камчатский край
владимир солодов
елизово
вилючинск
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. За полгода действия проекта "Камчатская рыба" жители края приобрели более 95 тонн кальмара, горбуши, минтая, трески, наваги, сельди и камбалы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.Он уточнил, что по инициативе губернатора Владимира Солодова проект реализуется в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и в селе Мильково. В местные магазины поставщики привозят охлажденную и замороженную рыбопродукцию по доступным ценам. В планах – расширить ассортимент за счет палтуса.Второй задачей, которую сейчас решают краевые власти, он назвал включение в проект большего объема лососевых видов рыб.По информации пресс-службы, мороженая рыбопродукция поступает на прилавки камчатских магазинов – участников проекта по стоимости в среднем на 20 % ниже оптовых цен предприятий. Также в крае создана сеть из 19 торговых точек, принадлежащих камчатским рыбодобывающим компаниям, где рыбу и морепродукты продают с минимальной торговой наценкой.
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владимир солодов, елизово, вилючинск, петропавловск-камчатский

В рамках проекта "Камчатская рыба" продано уже 95 тонн продукции

14:42 21.12.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРыбная продукция
Рыбная продукция - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. За полгода действия проекта "Камчатская рыба" жители края приобрели более 95 тонн кальмара, горбуши, минтая, трески, наваги, сельди и камбалы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
Он уточнил, что по инициативе губернатора Владимира Солодова проект реализуется в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и в селе Мильково. В местные магазины поставщики привозят охлажденную и замороженную рыбопродукцию по доступным ценам. В планах – расширить ассортимент за счет палтуса.
"Основными поставщиками являются Колхоз имени Ленина и "Океанрыбфлот", также к проекту недавно подключилась компания "Камчаттралфлот". Проект интересный, востребованный. Сейчас мы заботимся о том, чтобы выйти на режим синхронных поставок в течение всего года. Дело в том, что некоторые позиции являются сезонными, поэтому они могут временно исчезать с прилавков. Мы настраиваем проект с точки зрения его стабильной работы по всем позициям. Думаю, что в следующем году мы сможем выйти на результат, когда в сети магазинов будет пять – шесть позиций", - процитировали в пресс-службе министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.
Второй задачей, которую сейчас решают краевые власти, он назвал включение в проект большего объема лососевых видов рыб.
"Мы договариваемся с предприятиями о стоимости продукции: горбуша должна стоить около 50 рублей за килограмм и должна быть заготовлена с расчетом, чтобы ее хватало от путины до путины. Ассоциация добытчиков лосося предварительно нас поддержала в этом вопросе: предприятия, входящие в эту ассоциацию, подтвердили свое участие в проекте в таком формате", - отметил министр.
По информации пресс-службы, мороженая рыбопродукция поступает на прилавки камчатских магазинов – участников проекта по стоимости в среднем на 20 % ниже оптовых цен предприятий. Также в крае создана сеть из 19 торговых точек, принадлежащих камчатским рыбодобывающим компаниям, где рыбу и морепродукты продают с минимальной торговой наценкой.
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Камчатский крайВладимир СолодовЕлизовоВилючинскПетропавловск-Камчатский
 
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