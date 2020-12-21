https://ria.ru/20201221/rubl-1590239413.html

Центробанк назвал преимущества цифрового рубля для россиян и бизнеса

Центробанк назвал преимущества цифрового рубля для россиян и бизнеса

Использование цифрового рубля позволит снизить затраты на обслуживание безналичных платежей, откроет новые возможности для создания цифровых сервисов и позволит РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:38

2020-12-21T15:38

2020-12-21T15:51

ольга скоробогатова

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b81f37e1ef534d7603e9669814a39f00.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Использование цифрового рубля позволит снизить затраты на обслуживание безналичных платежей, откроет новые возможности для создания цифровых сервисов и позволит осуществлять эффективный контроль за целевым расходованием бюджетных средств, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Мы считаем, что с точки зрения снижения издержек как раз возможность использования цифрового рубля даст для потребителей и бизнеса снижение его затрат на обслуживание безналичных расчетов, которые существуют в данный момент. Цифровой механизм контроля платежей — именно токенизация рубля позволит нам "окрашивать" социальные выплаты и отслеживать всю цепочку", — пояснила она, выступая на онлайн-заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.Как следует из представленной презентации, предполагается, что кошельком с цифровыми рублями будет управлять сам гражданин — аналогично наличным деньгам в бумажнике. Кроме того, будет введена единая тарифная политика, а доступ к кошельку будет возможен через любой банк. Для цифровых рублей предполагается маркирование и определение доступных категорий покупки товаров — в качестве примера был приведен запрет покупки алкоголя для детей.Бизнесу цифровой рубль даст возможность использования смарт-контрактов для заключения сделок с контрагентами и обеспечит автоматическое исполнение платежей при достижении заранее определенных условий, сказано в материалах. У государства при использовании цифровых рублей будет возможность для контроля за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на государственные программы, проекты и субсидии.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым глубоко проработать этот вопрос.

https://ria.ru/20201218/tsifrovoy-rubl-1589929595.html

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга скоробогатова, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика