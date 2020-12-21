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Центробанк назвал преимущества цифрового рубля для россиян и бизнеса
Центробанк назвал преимущества цифрового рубля для россиян и бизнеса
Использование цифрового рубля позволит снизить затраты на обслуживание безналичных платежей, откроет новые возможности для создания цифровых сервисов и позволит РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:38
2020-12-21T15:51
ольга скоробогатова
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Использование цифрового рубля позволит снизить затраты на обслуживание безналичных платежей, откроет новые возможности для создания цифровых сервисов и позволит осуществлять эффективный контроль за целевым расходованием бюджетных средств, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Мы считаем, что с точки зрения снижения издержек как раз возможность использования цифрового рубля даст для потребителей и бизнеса снижение его затрат на обслуживание безналичных расчетов, которые существуют в данный момент. Цифровой механизм контроля платежей — именно токенизация рубля позволит нам "окрашивать" социальные выплаты и отслеживать всю цепочку", — пояснила она, выступая на онлайн-заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.Как следует из представленной презентации, предполагается, что кошельком с цифровыми рублями будет управлять сам гражданин — аналогично наличным деньгам в бумажнике. Кроме того, будет введена единая тарифная политика, а доступ к кошельку будет возможен через любой банк. Для цифровых рублей предполагается маркирование и определение доступных категорий покупки товаров — в качестве примера был приведен запрет покупки алкоголя для детей.Бизнесу цифровой рубль даст возможность использования смарт-контрактов для заключения сделок с контрагентами и обеспечит автоматическое исполнение платежей при достижении заранее определенных условий, сказано в материалах. У государства при использовании цифровых рублей будет возможность для контроля за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на государственные программы, проекты и субсидии.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым глубоко проработать этот вопрос.
https://ria.ru/20201218/tsifrovoy-rubl-1589929595.html
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ольга скоробогатова, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк назвал преимущества цифрового рубля для россиян и бизнеса

15:38 21.12.2020 (обновлено: 15:51 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Использование цифрового рубля позволит снизить затраты на обслуживание безналичных платежей, откроет новые возможности для создания цифровых сервисов и позволит осуществлять эффективный контроль за целевым расходованием бюджетных средств, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Мы считаем, что с точки зрения снижения издержек как раз возможность использования цифрового рубля даст для потребителей и бизнеса снижение его затрат на обслуживание безналичных расчетов, которые существуют в данный момент. Цифровой механизм контроля платежей — именно токенизация рубля позволит нам "окрашивать" социальные выплаты и отслеживать всю цепочку", — пояснила она, выступая на онлайн-заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
Как следует из представленной презентации, предполагается, что кошельком с цифровыми рублями будет управлять сам гражданин — аналогично наличным деньгам в бумажнике. Кроме того, будет введена единая тарифная политика, а доступ к кошельку будет возможен через любой банк. Для цифровых рублей предполагается маркирование и определение доступных категорий покупки товаров — в качестве примера был приведен запрет покупки алкоголя для детей.
Бизнесу цифровой рубль даст возможность использования смарт-контрактов для заключения сделок с контрагентами и обеспечит автоматическое исполнение платежей при достижении заранее определенных условий, сказано в материалах. У государства при использовании цифровых рублей будет возможность для контроля за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на государственные программы, проекты и субсидии.
В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым глубоко проработать этот вопрос.
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Ольга СкоробогатоваГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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