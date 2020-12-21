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В Ростове-на-Дону женщина умерла около школы
В Ростове-на-Дону женщина умерла около школы
Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины возле одной из школ Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:30
2020-12-21T18:30
2020-12-21T19:13
ростовская область
ростов-на-дону
первомайский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины возле одной из школ Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.По его словам, в следственный отдел по Первомайскому району города поступило сообщение, что возле одной из школ обнаружено тело 61-летней женщины без признаков насильственной смерти."По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал он.Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки, организованной следствием.Ранее в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что в понедельник неизвестная женщина зашла в школу №109 Ростова-на-Дону и попросила о помощи, поскольку плохо себя чувствовала. Сотрудники школы вызвали скорую и попросили ее выйти на улицу, поставив там стул, на котором женщина скончалась.
https://ria.ru/20201216/delo-1589435304.html
ростовская область
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ростовская область, ростов-на-дону, первомайский район , происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек – РИА Новости.
Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины возле одной из школ Ростова-на-Дону
, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области
.
По его словам, в следственный отдел по Первомайскому району
города поступило сообщение, что возле одной из школ обнаружено тело 61-летней женщины без признаков насильственной смерти.
"По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал он.
Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки, организованной следствием.
Ранее в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что в понедельник неизвестная женщина зашла в школу №109 Ростова-на-Дону и попросила о помощи, поскольку плохо себя чувствовала. Сотрудники школы вызвали скорую и попросили ее выйти на улицу, поставив там стул, на котором женщина скончалась.