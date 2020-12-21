https://ria.ru/20201221/rostov-1590274228.html

В Ростове-на-Дону женщина умерла около школы

В Ростове-на-Дону женщина умерла около школы

Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины возле одной из школ Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:30

2020-12-21T18:30

2020-12-21T19:13

ростовская область

ростов-на-дону

первомайский район

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины возле одной из школ Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.По его словам, в следственный отдел по Первомайскому району города поступило сообщение, что возле одной из школ обнаружено тело 61-летней женщины без признаков насильственной смерти."По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал он.Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки, организованной следствием.Ранее в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что в понедельник неизвестная женщина зашла в школу №109 Ростова-на-Дону и попросила о помощи, поскольку плохо себя чувствовала. Сотрудники школы вызвали скорую и попросили ее выйти на улицу, поставив там стул, на котором женщина скончалась.

https://ria.ru/20201216/delo-1589435304.html

ростовская область

ростов-на-дону

первомайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, первомайский район , происшествия