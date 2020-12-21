https://ria.ru/20201221/reysy-1590179424.html
S7 открывает чартерные рейсы в Мюнхен, Рим и Милан
S7 открывает чартерные рейсы в Мюнхен, Рим и Милан
Российская авиакомпания S7 с конца декабря начнет осуществлять чартерные рейсы в Мюнхен, Рим и Милан, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:12
2020-12-21T11:12
2020-12-21T11:29
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с конца декабря начнет осуществлять чартерные рейсы в Мюнхен, Рим и Милан, сообщает пресс-служба компании.Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по понедельникам с 28 декабря – Москва – Мюнхен – Москва; по вторникам с 29 декабря – Москва – Рим – Москва; по средам с 30 декабря – Москва – Милан – Москва.Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, опубликованным на сайте авиакомпании.Уточняется также, что приобрести билеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов."S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", - также отмечает компания.
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туризм, s7 airlines, москва, мюнхен, милан, в мире
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Российская авиакомпания S7
с конца декабря начнет осуществлять чартерные рейсы в Мюнхен
, Рим
и Милан
, сообщает пресс-служба компании.
"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Германии (Мюнхен) и Италии (Рим, Милан). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", - говорится в сообщении.
Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по понедельникам с 28 декабря – Москва – Мюнхен – Москва; по вторникам с 29 декабря – Москва – Рим – Москва; по средам с 30 декабря – Москва – Милан – Москва.
Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу
разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, опубликованным на сайте авиакомпании.
Уточняется также, что приобрести билеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.
"S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", - также отмечает компания.