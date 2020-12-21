https://ria.ru/20201221/raskol-1590307975.html

Американский профессор заявила о расколе страны

Американский профессор заявила о расколе страны

В США наблюдаются тревожные признаки того, что страна движется к расколу. Об этом пишет профессор социологии Дана Фишер в статье для Business Insider. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T23:44

2020-12-21T23:44

2020-12-21T23:44

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В США наблюдаются тревожные признаки того, что страна движется к расколу. Об этом пишет профессор социологии Дана Фишер в статье для Business Insider.На днях американцы узнали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления военного положения, чтобы сохранить власть. Действующий глава государства может сослаться на Закон о восстании, чтобы помешать Джо Байдену занять пост президента, говорится в статье.По словам автора, скользкий путь, который привел к "гиперполяризованной политике" в Штатах, начался задолго до выборов 2016 года.Фишер обвинила Трампа в том, что он не отказался от идеи "превосходства белой расы"."В то время как предыдущие лидеры обеих политических партий выступали решительно против ненависти, критиковали акты насилия, Трамп не осуждает такие действия", — считает она.По ее мнению, политика Трампа привела к тому, что гражданские беспорядки становятся обычным явлением в Соединенных Штатах.Фишер пришла к выводу, что после инаугурации Байдена, которая состоится через пять недель, на улицах США будет небезопасно "мирно протестовать" без страха, что на демонстрантов нападут сторонники Трампа.Вместе с тем она назвала вооруженных людей на улицах США, которых осуждал Трамп, "обманутыми американцами, бросившими вызов легитимности властей"."Иными словами, это может оказаться только началом", — заключила она.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире