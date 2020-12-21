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Путин призвал оперативно реагировать на размещение ракет у границ России
Путин призвал оперативно реагировать на размещение ракет у границ России
Россия не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах РФ, но будет оперативно... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:45
2020-12-21T14:23
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах РФ, но будет оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у своих границ, заявил президент Владимир Путин."Мы не намерены производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же, как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.Глава государства заявил, что не сомневается в том, что "мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления".
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владимир путин, в мире

Путин призвал оперативно реагировать на размещение ракет у границ России

13:45 21.12.2020 (обновлено: 14:23 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах РФ, но будет оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у своих границ, заявил президент Владимир Путин.
"Мы не намерены производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же, как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
Глава государства заявил, что не сомневается в том, что "мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления".
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