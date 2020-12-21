https://ria.ru/20201221/rabota-1590145687.html

Исследование: число вакансий в России в 2020 году снизилось на четверть

Исследование: число вакансий в России в 2020 году снизилось на четверть

Количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26% по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей - на 9%, говорится в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:07

2020-12-21T00:07

2020-12-21T00:07

россия

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26% по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей - на 9%, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и "СберИндекс" о предварительных итогах 2020 года на рынке труда.Больше всего вакансий в 2020 году разместили работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода и Саратова. Однако в сравнении с прошлым годом в Москве общее количество вакансий снизилось на 21%, в Санкт-Петербурге — на 22%, в Нижнем Новгороде — на 19%, в Тюмени — на 7%.Вместе с тем, в 2020 году по отношению к 2019 году зафиксирован рост вакансий для студентов (+24%). "Среди работодателей в 2020 году вырос также интерес к кандидатам на полный рабочий день (+64% по сравнению с 2019 годом) и снизилось количество вакансий с вахтовым методом работы (на 51%) и со сменным графиком (на 28%)", - отмечается в докладе.Активнее всего в 2020 году работу искали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Нижнего Новгорода. По сравнению с прошлым годом положительный темп прироста резюме зафиксирован в Москве (+21%), Новосибирске (+38%) и Краснодаре (+15%). В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество резюме снизилось на 35% в Санкт-Петербурге и на 19% в Нижнем Новгороде. Наиболее популярными профессиями, которые были указаны в резюме, стали водитель и продавец.Наибольшее снижение количества резюме произошло в отрасли топ-менеджмента (−71%), в сфере красоты и здоровья (-58%), а также в области работы для студентов (−50%). "На рынке соискателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом особенно популярной стала удаленная работа (+131%). Также увеличилось количество резюме без указания графика работы. Число резюме с графиком "полный рабочий день" снизилось на 26%", - указывается в докладе.

https://ria.ru/20201221/rabota-1590145568.html

https://ria.ru/20201216/rabota-1589424858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество