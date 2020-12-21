Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/rabota-1590145687.html
Исследование: число вакансий в России в 2020 году снизилось на четверть
Исследование: число вакансий в России в 2020 году снизилось на четверть
Количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26% по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей - на 9%, говорится в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:07
2020-12-21T00:07
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1920x0_80_0_0_e46ff5321a631e3aa70c9e1e1efa2d5b.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26% по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей - на 9%, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и "СберИндекс" о предварительных итогах 2020 года на рынке труда.Больше всего вакансий в 2020 году разместили работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода и Саратова. Однако в сравнении с прошлым годом в Москве общее количество вакансий снизилось на 21%, в Санкт-Петербурге — на 22%, в Нижнем Новгороде — на 19%, в Тюмени — на 7%.Вместе с тем, в 2020 году по отношению к 2019 году зафиксирован рост вакансий для студентов (+24%). "Среди работодателей в 2020 году вырос также интерес к кандидатам на полный рабочий день (+64% по сравнению с 2019 годом) и снизилось количество вакансий с вахтовым методом работы (на 51%) и со сменным графиком (на 28%)", - отмечается в докладе.Активнее всего в 2020 году работу искали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Нижнего Новгорода. По сравнению с прошлым годом положительный темп прироста резюме зафиксирован в Москве (+21%), Новосибирске (+38%) и Краснодаре (+15%). В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество резюме снизилось на 35% в Санкт-Петербурге и на 19% в Нижнем Новгороде. Наиболее популярными профессиями, которые были указаны в резюме, стали водитель и продавец.Наибольшее снижение количества резюме произошло в отрасли топ-менеджмента (−71%), в сфере красоты и здоровья (-58%), а также в области работы для студентов (−50%). "На рынке соискателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом особенно популярной стала удаленная работа (+131%). Также увеличилось количество резюме без указания графика работы. Число резюме с графиком "полный рабочий день" снизилось на 26%", - указывается в докладе.
https://ria.ru/20201221/rabota-1590145568.html
https://ria.ru/20201216/rabota-1589424858.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_248:0:4223:2981_1920x0_80_0_0_c65b1159ae4a5f2f5d01b17e0f9ff700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Исследование: число вакансий в России в 2020 году снизилось на четверть

00:07 21.12.2020
 
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
CC0 / picjumbo_com /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26% по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей - на 9%, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и "СберИндекс" о предварительных итогах 2020 года на рынке труда.
Больше всего вакансий в 2020 году разместили работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода и Саратова. Однако в сравнении с прошлым годом в Москве общее количество вакансий снизилось на 21%, в Санкт-Петербурге — на 22%, в Нижнем Новгороде — на 19%, в Тюмени — на 7%.
"Наиболее популярными вакансиями в 2020 году в Москве стали водитель такси, укладчик и комплектовщик. В Санкт-Петербурге работодатели чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове самыми востребованными стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики", - выяснили авторы исследования.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
00:05
Названы самые востребованные профессии в 2021 году
Вместе с тем, в 2020 году по отношению к 2019 году зафиксирован рост вакансий для студентов (+24%). "Среди работодателей в 2020 году вырос также интерес к кандидатам на полный рабочий день (+64% по сравнению с 2019 годом) и снизилось количество вакансий с вахтовым методом работы (на 51%) и со сменным графиком (на 28%)", - отмечается в докладе.
Активнее всего в 2020 году работу искали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Нижнего Новгорода. По сравнению с прошлым годом положительный темп прироста резюме зафиксирован в Москве (+21%), Новосибирске (+38%) и Краснодаре (+15%). В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество резюме снизилось на 35% в Санкт-Петербурге и на 19% в Нижнем Новгороде. Наиболее популярными профессиями, которые были указаны в резюме, стали водитель и продавец.
Наибольшее снижение количества резюме произошло в отрасли топ-менеджмента (−71%), в сфере красоты и здоровья (-58%), а также в области работы для студентов (−50%). "На рынке соискателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом особенно популярной стала удаленная работа (+131%). Также увеличилось количество резюме без указания графика работы. Число резюме с графиком "полный рабочий день" снизилось на 26%", - указывается в докладе.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 08:08
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
 
РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Казахстане запустили производство вакцины "Спутник V"
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
Лента новостейМолния