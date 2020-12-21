https://ria.ru/20201221/putin-1590215374.html

Путин поручил проводить ответные мероприятия на размещение ракет у границ

Путин поручил проводить ответные мероприятия на размещение ракет у границ

Россия не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах РФ, но будет оперативно... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:51

2020-12-21T13:51

2020-12-21T14:15

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах РФ, но будет оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у своих границ, заявил президент Владимир Путин.Глава государства заявил, что не сомневается в том, что "мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления".

https://ria.ru/20201221/nato-1590216160.html

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владимир путин, безопасность