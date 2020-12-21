https://ria.ru/20201221/putin-1590213601.html

Россия будет активно развивать вооруженные силы, заявил Путин

Россия будет активно развивать вооруженные силы, заявил Путин

Россия будет и дальше активно развивать Вооруженные силы, а главное - поддерживать высокую боеготовность ядерных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:46

2020-12-21T13:46

2020-12-21T14:23

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет и дальше активно развивать Вооруженные силы, а главное - поддерживать высокую боеготовность ядерных сил, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем и дальше активно и качественно развивать Вооруженные силы, повышать их боеготовность и эффективность", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.В этой связи он поручил сосредоточиться на решении таких ключевых задач, как "поддержание высокой боеготовности ядерных сил, развитие всех составляющих ядерной триады". "Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20201221/triada-1590216703.html

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владимир путин, безопасность