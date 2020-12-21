https://ria.ru/20201221/putin-1590212681.html
Путин призвал исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа
Путин призвал исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости исключить необоснованный рост стоимости заказов для нужд армии и флота. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:44
2020-12-21T13:44
2020-12-21T14:38
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости исключить необоснованный рост стоимости заказов для нужд армии и флота.Выступая на коллегии Минобороны, Путин поручил сосредоточиться на решении отдельных задач. Одна из них - переоснащение армии и флота."Добавлю, что Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружения. При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказа, использовать эффективные методики ценообразования", - заявил Путин.
https://ria.ru/20201218/zapravschiki-1589827767.html
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