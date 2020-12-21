https://ria.ru/20201221/putin-1590212681.html

Путин призвал исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа

Путин призвал исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости исключить необоснованный рост стоимости заказов для нужд армии и флота. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:44

2020-12-21T13:44

2020-12-21T14:38

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости исключить необоснованный рост стоимости заказов для нужд армии и флота.Выступая на коллегии Минобороны, Путин поручил сосредоточиться на решении отдельных задач. Одна из них - переоснащение армии и флота."Добавлю, что Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружения. При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказа, использовать эффективные методики ценообразования", - заявил Путин.

https://ria.ru/20201218/zapravschiki-1589827767.html

россия

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2020

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россия, владимир путин, безопасность