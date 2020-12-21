https://ria.ru/20201221/putin-1590199839.html

Путин надеется на успешное сотрудничество Центра Гамалеи и AstraZeneca

Путин надеется на успешное сотрудничество Центра Гамалеи и AstraZeneca

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на успешное сотрудничество центра Гамалеи и компании AstraZeneca в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:47

2020-12-21T12:47

2020-12-21T12:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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нии им. гамалеи

коронавирусы

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astrazeneca

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на успешное сотрудничество центра Гамалеи и компании AstraZeneca в борьбе с коронавирусом."Вы от слов перешли к делу. От этих призывов вы перешли к реализации тех задач, которые стоят сегодня перед всем миром, перед человечеством, без всякого преувеличения. Я вас, во-первых, с этим поздравляю. Во-вторых, выражаю надежду на то, что ваше сотрудничество будет успешным. И желаю вам удачи", - сказал Путин в ходе видеоконференции, поздравляя Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компанию "Р-Фарм" с подписанием меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что совместные испытания вакцин от коронавируса "Спутник V" и компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время.Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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