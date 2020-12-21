https://ria.ru/20201221/putin-1590195654.html

Гинцбург надеется, что Путин привьется вакциной "Спутник V"

Гинцбург надеется, что Путин привьется вакциной "Спутник V"

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что президент России Владимир Путин привьется вакциной от коронавируса "Спутник V", которая принесет РИА Новости, 21.12.2020

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2020-12-21T12:30

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что президент России Владимир Путин привьется вакциной от коронавируса "Спутник V", которая принесет ему пользу, как и всем, кто будет привит ею."Я надеюсь, что, действительно, эта вакцина принесет пользу всем, кто ее использовал, в том числе и Владимиру Владимировичу, надеюсь, он ей воспользуется", - сказал Гинцбург в фильме "Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса", опубликованном на YouTube.Он уточнил, что информации о том, привился ли Путин от коронавируса, пока нет. "Все же службы информационные говорят, что нам скажут, когда президент будет вакцинироваться", - отметил Гинцбург.Путин во время пресс-конференции 17 декабря сообщил, что пока не делал прививку от коронавируса, но планирует сделать ее в будущем.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589905710.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, владимир путин, общество