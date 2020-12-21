https://ria.ru/20201221/putin-1590193604.html

Путин: Россия готова к работе с другими странами в сфере здравоохранения

Путин: Россия готова к работе с другими странами в сфере здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к совместной работе с другими странами, особенно для сохранения здоровья людей. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:23

2020-12-21T12:23

2020-12-21T12:37

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к совместной работе с другими странами, особенно для сохранения здоровья людей."Тем более важно, осознавая нашу общую ответственность, действовать совместно, понимать, что именно кооперация способна преумножить уже достигнутые результаты отдельных стран и компаний. И Россия, безусловно, готова к такой совместной работе, особенно в областях, которые направлены на сохранение жизни и здоровья человека", - сказал Путин во время встречи по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

https://ria.ru/20201221/memorandum-1590194627.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, владимир путин, общество