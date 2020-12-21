https://ria.ru/20201221/putin-1590193604.html
Путин: Россия готова к работе с другими странами в сфере здравоохранения
Путин: Россия готова к работе с другими странами в сфере здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к совместной работе с другими странами, особенно для сохранения здоровья людей. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:23
2020-12-21T12:23
2020-12-21T12:37
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589932121_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_8d794e245a40cd792cc1ac3168385e65.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к совместной работе с другими странами, особенно для сохранения здоровья людей."Тем более важно, осознавая нашу общую ответственность, действовать совместно, понимать, что именно кооперация способна преумножить уже достигнутые результаты отдельных стран и компаний. И Россия, безусловно, готова к такой совместной работе, особенно в областях, которые направлены на сохранение жизни и здоровья человека", - сказал Путин во время встречи по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.
https://ria.ru/20201221/memorandum-1590194627.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589932121_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f77faa26332ebf2fe529e98e9d1a477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, владимир путин, общество