Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" гибридной войной
12:17 21.12.2020 (обновлено: 13:30 21.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Кремле считают санкции США против "Северного потока — 2" чистым проявлением гибридной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что "санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны", а людей, которые провоцируют введение новых санкций, нужно приравнять к изменникам родине.
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"Это (санкции - ред.) используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война… которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - заявил Песков журналистам, комментируя высказывание Дерипаски.
"Разновидность гибридных военных действий. Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта "Северный поток — 2", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, что будет лучшим ответом на санкции США в отношении "Северного потока — 2".
На уточняющий вопрос, означает ли это, что лучше достроить проект, Песков ответил утвердительно: "Да, конечно".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
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