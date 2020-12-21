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Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" гибридной войной
Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" гибридной войной
В Кремле считают санкции США против "Северного потока — 2" чистым проявлением гибридной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:17
2020-12-21T13:30
nord stream 2 ag
балтийское море
олег дерипаска
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Кремле считают санкции США против "Северного потока — 2" чистым проявлением гибридной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что "санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны", а людей, которые провоцируют введение новых санкций, нужно приравнять к изменникам родине."Это (санкции - ред.) используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война… которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - заявил Песков журналистам, комментируя высказывание Дерипаски.На уточняющий вопрос, означает ли это, что лучше достроить проект, Песков ответил утвердительно: "Да, конечно"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html
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nord stream 2 ag, балтийское море, олег дерипаска, россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире

Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" гибридной войной

12:17 21.12.2020 (обновлено: 13:30 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Кремле считают санкции США против "Северного потока — 2" чистым проявлением гибридной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что "санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны", а людей, которые провоцируют введение новых санкций, нужно приравнять к изменникам родине.
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 15:00
Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
"Это (санкции - ред.) используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война… которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - заявил Песков журналистам, комментируя высказывание Дерипаски.

"Разновидность гибридных военных действий. Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта "Северный поток — 2", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, что будет лучшим ответом на санкции США в отношении "Северного потока — 2".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что лучше достроить проект, Песков ответил утвердительно: "Да, конечно".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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