https://ria.ru/20201221/protivodeystvie-1590191896.html

Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" гибридной войной

Песков назвал санкции против "Северного потока — 2" гибридной войной

В Кремле считают санкции США против "Северного потока — 2" чистым проявлением гибридной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:17

2020-12-21T12:17

2020-12-21T13:30

nord stream 2 ag

балтийское море

олег дерипаска

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

северный поток — 2

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Кремле считают санкции США против "Северного потока — 2" чистым проявлением гибридной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что "санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны", а людей, которые провоцируют введение новых санкций, нужно приравнять к изменникам родине."Это (санкции - ред.) используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война… которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - заявил Песков журналистам, комментируя высказывание Дерипаски.На уточняющий вопрос, означает ли это, что лучше достроить проект, Песков ответил утвердительно: "Да, конечно"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

балтийское море

россия

сша

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