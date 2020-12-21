https://ria.ru/20201221/progrev-1590150286.html
Россиянам напомнили правила прогрева машины
Россиянам напомнили правила прогрева машины
Длительный разогрев автомобиля перед поездкой в холодное время года противоречит популярным экологическим трендам. Но большинству машин после простоя нужно... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T02:09
2020-12-21T02:09
2020-12-21T02:09
мади
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148133/46/1481334607_0:503:4822:3215_1920x0_80_0_0_868b82c4d57c5a78d6efe7fbf1c71608.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Длительный разогрев автомобиля перед поездкой в холодное время года противоречит популярным экологическим трендам. Но большинству машин после простоя нужно несколько минут поработать на холостом ходу, хотя возможны и компромиссные решения, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.Если нужно быстрее поехать, то можно трогаться и сразу, но не форсировать нагрузку на двигатель, пояснил Лев Зиманов. "Если очень не терпится поехать, то можно двигаться буквально после нескольких секунд с запуска. В этом случае нельзя ни в коем случае увеличивать нагрузку на двигатель, надо ехать аккуратно. Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс", – уточнил эксперт.Однако есть автомобили, которые в холода без разогрева просто не могут – это машины, которые работают на газе. Это топливо, пояснил Лев Зиманов, надо из жидкого состояния перевести в газообразное, а потом испарить, для этого нужна высокая температура. Самым удобным и экологичным видом транспорта в данном случае являются электромобили. Их не надо разогревать даже в условиях русской зимы. "У электродвигателей тут огромнейшее преимущество. Там смазка всегда находится в тех узлах, где должна быть, масло никуда не стекает. Оно может загустеть, но проблемы разогрева не стоит. Там сели и поехали сразу", – заключил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20201219/omyvatel-1590002041.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148133/46/1481334607_98:0:4385:3215_1920x0_80_0_0_9bfe39249b455790676cd7fbd92e1abd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мади, авто
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Длительный разогрев автомобиля перед поездкой в холодное время года противоречит популярным экологическим трендам. Но большинству машин после простоя нужно несколько минут поработать на холостом ходу, хотя возможны и компромиссные решения, рассказал в интервью радио Sputnik
доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ
Лев Зиманов.
"Сейчас некоторые эксперты не рекомендуют производить разогрев машины. Они аргументируют это дополнительными выбросами в атмосферу. Эти выбросы у современных автомобилей не очень большие, поэтому я считаю, что данный аргумент абсолютно ничтожен. Любой автомобиль после длительного простоя обязательно требует нескольких минут работы на холостом ходу", – рассказал эксперт.
Если нужно быстрее поехать, то можно трогаться и сразу, но не форсировать нагрузку на двигатель, пояснил Лев Зиманов.
"Если очень не терпится поехать, то можно двигаться буквально после нескольких секунд с запуска. В этом случае нельзя ни в коем случае увеличивать нагрузку на двигатель, надо ехать аккуратно. Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс", – уточнил эксперт.
Однако есть автомобили, которые в холода без разогрева просто не могут – это машины, которые работают на газе. Это топливо, пояснил Лев Зиманов, надо из жидкого состояния перевести в газообразное, а потом испарить, для этого нужна высокая температура.
Самым удобным и экологичным видом транспорта в данном случае являются электромобили. Их не надо разогревать даже в условиях русской зимы.
"У электродвигателей тут огромнейшее преимущество. Там смазка всегда находится в тех узлах, где должна быть, масло никуда не стекает. Оно может загустеть, но проблемы разогрева не стоит. Там сели и поехали сразу", – заключил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik
.