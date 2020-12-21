https://ria.ru/20201221/progrev-1590150286.html

Россиянам напомнили правила прогрева машины

Россиянам напомнили правила прогрева машины

Длительный разогрев автомобиля перед поездкой в холодное время года противоречит популярным экологическим трендам. Но большинству машин после простоя нужно... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T02:09

2020-12-21T02:09

2020-12-21T02:09

мади

авто

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Длительный разогрев автомобиля перед поездкой в холодное время года противоречит популярным экологическим трендам. Но большинству машин после простоя нужно несколько минут поработать на холостом ходу, хотя возможны и компромиссные решения, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.Если нужно быстрее поехать, то можно трогаться и сразу, но не форсировать нагрузку на двигатель, пояснил Лев Зиманов. "Если очень не терпится поехать, то можно двигаться буквально после нескольких секунд с запуска. В этом случае нельзя ни в коем случае увеличивать нагрузку на двигатель, надо ехать аккуратно. Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс", – уточнил эксперт.Однако есть автомобили, которые в холода без разогрева просто не могут – это машины, которые работают на газе. Это топливо, пояснил Лев Зиманов, надо из жидкого состояния перевести в газообразное, а потом испарить, для этого нужна высокая температура. Самым удобным и экологичным видом транспорта в данном случае являются электромобили. Их не надо разогревать даже в условиях русской зимы. "У электродвигателей тут огромнейшее преимущество. Там смазка всегда находится в тех узлах, где должна быть, масло никуда не стекает. Оно может загустеть, но проблемы разогрева не стоит. Там сели и поехали сразу", – заключил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201219/omyvatel-1590002041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мади, авто