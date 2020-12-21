https://ria.ru/20201221/produkt-1590261124.html

Назван продукт для борьбы с гипертонией

Назван продукт для борьбы с гипертонией

Чеснок является естественным средством для нормализации артериального давления, пишет Express со ссылкой на британских специалистов. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:26

2020-12-21T17:26

2020-12-21T17:26

здоровье - общество

гипертония

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Чеснок является естественным средством для нормализации артериального давления, пишет Express со ссылкой на британских специалистов.Отмечается, что пищевые добавки с чесноком демонстрируют ту же эффективность, что и стандартные препараты для лечения гипертонии, но при этом почти не имеют побочных эффектов. В среднем употребление 188-2400 миллиграммов чесночного порошка в день в течение 8–12 недель снижает систолическое и диастолическое артериальное давление (верхнее и нижнее значения) на 6,7 и 4,8 миллиметра ртутного столба соответственноПри этом отмечается, что эффект от употребления чеснока оказывается наиболее сильным при повышенном артериальном давлении и менее существенным в случаях, когда этот показатель находится в пределах нормы. Таким образом, продукт не будет негативно влиять на организм в случае отсутствия гипертонии.Специалисты также рекомендуют сочетать употребление чеснока с другими способами нормализации давления, такими как снижение содержания соли в пище и регулярные физические упражнения.

https://ria.ru/20201221/sposob-1590186719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, гипертония