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Назван продукт для борьбы с гипертонией
Назван продукт для борьбы с гипертонией
Чеснок является естественным средством для нормализации артериального давления, пишет Express со ссылкой на британских специалистов. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:26
2020-12-21T17:26
здоровье - общество
гипертония
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Чеснок является естественным средством для нормализации артериального давления, пишет Express со ссылкой на британских специалистов.Отмечается, что пищевые добавки с чесноком демонстрируют ту же эффективность, что и стандартные препараты для лечения гипертонии, но при этом почти не имеют побочных эффектов. В среднем употребление 188-2400 миллиграммов чесночного порошка в день в течение 8–12 недель снижает систолическое и диастолическое артериальное давление (верхнее и нижнее значения) на 6,7 и 4,8 миллиметра ртутного столба соответственноПри этом отмечается, что эффект от употребления чеснока оказывается наиболее сильным при повышенном артериальном давлении и менее существенным &nbsp;в случаях, когда этот показатель находится в пределах нормы. Таким образом, продукт не будет негативно влиять на организм в случае отсутствия гипертонии.Специалисты также рекомендуют сочетать употребление чеснока с другими способами нормализации давления, такими как снижение содержания соли в пище и регулярные физические упражнения.
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здоровье - общество, гипертония

Назван продукт для борьбы с гипертонией

17:26 21.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Чеснок является естественным средством для нормализации артериального давления, пишет Express со ссылкой на британских специалистов.
Отмечается, что пищевые добавки с чесноком демонстрируют ту же эффективность, что и стандартные препараты для лечения гипертонии, но при этом почти не имеют побочных эффектов. В среднем употребление 188-2400 миллиграммов чесночного порошка в день в течение 8–12 недель снижает систолическое и диастолическое артериальное давление (верхнее и нижнее значения) на 6,7 и 4,8 миллиметра ртутного столба соответственно
При этом отмечается, что эффект от употребления чеснока оказывается наиболее сильным при повышенном артериальном давлении и менее существенным  в случаях, когда этот показатель находится в пределах нормы. Таким образом, продукт не будет негативно влиять на организм в случае отсутствия гипертонии.
Специалисты также рекомендуют сочетать употребление чеснока с другими способами нормализации давления, такими как снижение содержания соли в пище и регулярные физические упражнения.
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