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В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина считает, что из-за подорожания базовых продуктов малоимущим россиянам нужно... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-21T12:26
2020-12-22T00:42
эльвира набиуллина
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина считает, что из-за подорожания базовых продуктов малоимущим россиянам нужно выдавать продуктовые карточки.Так, правительство зафиксировало верхний порог отпускных цен на сахар и подсолнечное масло, однако, как заметила собеседница агентства, соглашение с участниками рынка заключено всего на три месяца. Это, как считает Оглоблина, указывает на перспективу временной заморозки цен, а дальше "их снова будет диктовать рынок".В ее предложении также рассматривается вариант с выдачей "социального питания" и товаров первой необходимости. Документ направлен в правительство.Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин не уверен, что такой мерой проблему удастся решить. Эксперт заметил, что сама концепция продуктовых карточек вызывает у людей неприятные ассоциации."Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — отметил экономист.Ситуация с ценами на внутреннем рынкеРост цен на базовые продукты питания стал одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента в начале декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда товаров — хлеба, макарон, сахара, подсолнечного масла, и назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом, как считает Путин, ситуация с коронавирусом здесь ни при чем.Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в 0,2 процентного пункта, на зерно — 0,3 процентного пункта.Правительство приняло комплекс мер по стабилизации цен, введя, в частности, экспортную пошлину на подсолнечник и зерно и квоту на поставку зерновых культур за рубеж, а также заключило соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
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эльвира набиуллина, владимир путин, экономика

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

12:26 21.12.2020 (обновлено: 00:42 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрилавки с продуктами в магазине "Реми"
Прилавки с продуктами в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина считает, что из-за подорожания базовых продуктов малоимущим россиянам нужно выдавать продуктовые карточки.
"Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента. На днях он давал поручение правительству разобраться с ценами, и мы увидели, как быстро нашлось решение", — сказала Оглоблина РИА Новости.
Так, правительство зафиксировало верхний порог отпускных цен на сахар и подсолнечное масло, однако, как заметила собеседница агентства, соглашение с участниками рынка заключено всего на три месяца. Это, как считает Оглоблина, указывает на перспективу временной заморозки цен, а дальше "их снова будет диктовать рынок".
В ее предложении также рассматривается вариант с выдачей "социального питания" и товаров первой необходимости. Документ направлен в правительство.
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Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин не уверен, что такой мерой проблему удастся решить. Эксперт заметил, что сама концепция продуктовых карточек вызывает у людей неприятные ассоциации.
"Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", — отметил экономист.

Ситуация с ценами на внутреннем рынке

Рост цен на базовые продукты питания стал одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента в начале декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда товаров — хлеба, макарон, сахара, подсолнечного масла, и назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом, как считает Путин, ситуация с коронавирусом здесь ни при чем.
Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в 0,2 процентного пункта, на зерно — 0,3 процентного пункта.
Правительство приняло комплекс мер по стабилизации цен, введя, в частности, экспортную пошлину на подсолнечник и зерно и квоту на поставку зерновых культур за рубеж, а также заключило соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
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