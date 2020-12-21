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Суд вынес приговор женщине, похитившей ребенка из роддома в Йошкар-Оле
Суд вынес приговор женщине, похитившей ребенка из роддома в Йошкар-Оле
Женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, приговорена к 6 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T20:30
2020-12-21T20:30
следственный комитет россии (ск рф)
йошкар-ола
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, приговорена к 6 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Младенца похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле днем 23 марта, когда мать ребенка вышла из палаты на процедуры. В поисках ребенка были задействованы сотрудники полиции, которым помогали около сотни волонтеров из Марий Эл и других регионов. Ребенок был обнаружен живым в квартире у 33-летней женщины. Было возбуждено два уголовных дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность). Обвиняемая в похищении младенца женщина была арестована. Главный врач перинатального центра Николай Сушенцов на следующий день после похищения ребенка был уволен.По версии следствия, обвиняемая похитила девочку для подтверждения факта рождения ребенка, так как ранее она сообщила мужу, что беременна. Ранее министр здравоохранения Марий Эл Марина Панькова сообщила журналистам, что женщина проникла в здание из соседнего корпуса через общий подвал. По ее словам, похитительница была одета в такой же халат, какие носят пациентки перинатального центра."Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201216/pokhischenie-1589497796.html
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следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия

Суд вынес приговор женщине, похитившей ребенка из роддома в Йошкар-Оле

20:30 21.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, приговорена к 6 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Младенца похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле днем 23 марта, когда мать ребенка вышла из палаты на процедуры. В поисках ребенка были задействованы сотрудники полиции, которым помогали около сотни волонтеров из Марий Эл и других регионов. Ребенок был обнаружен живым в квартире у 33-летней женщины. Было возбуждено два уголовных дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность). Обвиняемая в похищении младенца женщина была арестована. Главный врач перинатального центра Николай Сушенцов на следующий день после похищения ребенка был уволен.
По версии следствия, обвиняемая похитила девочку для подтверждения факта рождения ребенка, так как ранее она сообщила мужу, что беременна. Ранее министр здравоохранения Марий Эл Марина Панькова сообщила журналистам, что женщина проникла в здание из соседнего корпуса через общий подвал. По ее словам, похитительница была одета в такой же халат, какие носят пациентки перинатального центра.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - добавляется в сообщении.
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