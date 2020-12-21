https://ria.ru/20201221/prigovor-1590234750.html

Суд признал виновным экс-главу Серпуховского района Шестуна

Суд признал виновным экс-главу Серпуховского района Шестуна

Судья Подольского городского суда зачитывает обвинительный приговор экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, передает корреспондент РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:14

2020-12-21T15:14

2020-12-21T16:10

александр шестун

московская область (подмосковье)

серпуховский район

происшествия

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ПОДОЛЬСК (Московская обл.), 21 дек — РИА Новости. Судья Подольского городского суда зачитывает обвинительный приговор экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, передает корреспондент РИА Новости из суда."Суд установил: Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", — сказала судья Татьяна Юферова.Таким образом, суд признал его виновным в совершении как минимум одного преступления, оглашение приговора продолжается.Судья, уведомив участников процесса, что текст приговора очень объемный, распорядилась, чтобы его слушали сидя. Шестун, находясь в "аквариуме" суда, делает пометки.Визуально можно определить, что текст состоит минимум из трех внушительных томов. Не исключено, что за сегодня суд не успеет дойти до резолютивной части решения.Ранее гособвинение попросило суд приговорить бывшего чиновника к 20 годам колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 50 миллионов рублей.Шестуну вменяются получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Вину он не признает.

https://ria.ru/20201220/vzyatka-1590077100.html

московская область (подмосковье)

серпуховский район

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александр шестун, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия