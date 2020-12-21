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Мужчина, пообещавший освободить напавших на сына Мишустина, получил срок
Мужчина, пообещавший освободить напавших на сына Мишустина, получил срок
Пресненский суд Москвы признал виновным Алексея Тарабурина в мошенничестве за то, что тот обещал за вознаграждение освободить мужчин, арестованных за нападение... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:09
2020-12-21T16:04
александр дрыманов
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал виновным Алексея Тарабурина в мошенничестве за то, что тот обещал за вознаграждение освободить мужчин, арестованных за нападение на сына премьер-министра Михаила Мишустина. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая, Тарабурина приговорили к трем годам колонии общего режима.В 2018 году Андрей и Сергей Бессмертновы были задержаны в Москве за нападение на 17-летнего сына Михаила Мишустина, который на тот момент занимал пост главы Федеральной налоговой службы. Против них завели дело о хулиганстве и приговорили к реальным срокам, после чего апелляционная инстанция изменила наказание на условное.Согласно материалам дела, супруга одного из братьев через знакомых нашла контакт Тарабурина, который представился помощником руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова. Он обещал договориться о прекращении уголовного дела за три миллиона рублей. Женщина передала деньги, однако ее муж остался в СИЗО.Она уточнила, что суд взыскал с Тарабурина два миллиона 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей Анны Бессмертновой в счет возмещения имущественного вреда.Тарабурин был задержан по статье "Мошенничество" в апреле и дал признательные показания. В суде он рассказал, что работал в сфере коммерции и не имел никакого влияния в правоохранительных органах. Имя Дрыманова он увидел в СМИ в связи с коррупционным скандалом, поэтому и решил представиться его помощником.
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александр дрыманов, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Мужчина, пообещавший освободить напавших на сына Мишустина, получил срок

14:09 21.12.2020 (обновлено: 16:04 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал виновным Алексея Тарабурина в мошенничестве за то, что тот обещал за вознаграждение освободить мужчин, арестованных за нападение на сына премьер-министра Михаила Мишустина. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая, Тарабурина приговорили к трем годам колонии общего режима.
В 2018 году Андрей и Сергей Бессмертновы были задержаны в Москве за нападение на 17-летнего сына Михаила Мишустина, который на тот момент занимал пост главы Федеральной налоговой службы. Против них завели дело о хулиганстве и приговорили к реальным срокам, после чего апелляционная инстанция изменила наказание на условное.
Согласно материалам дела, супруга одного из братьев через знакомых нашла контакт Тарабурина, который представился помощником руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова. Он обещал договориться о прекращении уголовного дела за три миллиона рублей. Женщина передала деньги, однако ее муж остался в СИЗО.

"Тарабурин Алексей Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения Тарабурину А. Г. в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что суд взыскал с Тарабурина два миллиона 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей Анны Бессмертновой в счет возмещения имущественного вреда.
Тарабурин был задержан по статье "Мошенничество" в апреле и дал признательные показания. В суде он рассказал, что работал в сфере коммерции и не имел никакого влияния в правоохранительных органах. Имя Дрыманова он увидел в СМИ в связи с коррупционным скандалом, поэтому и решил представиться его помощником.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Александр ДрымановМихаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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