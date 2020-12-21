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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201221/premiya-1590173096.html
В Пекине вручена премия "Россия – Китай. Литературная дипломатия"
В Пекине вручена премия "Россия – Китай. Литературная дипломатия"
В Пекине в субботу состоялась церемония вручения Международной переводческой премии "Россия - Китай. Литературная дипломатия" за лучшие переводы произведений... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:49
2020-12-21T10:49
россия-китай: главное
пекин
литература
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МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине в субботу состоялась церемония вручения Международной переводческой премии "Россия - Китай. Литературная дипломатия" за лучшие переводы произведений русской литературы на китайский язык. Три переводчика и три ответственных редактора получили награды за перевод и за редактуру. Данная Премия учреждена в 2019 году и вручалась впервые.Первое место за перевод произведения Гузели Яхиной "Дети мои" присуждено доктору филологических наук, профессору и заместителю института иностранных языков Народного университета Китая Чэн Фану. Первое место за редакцию перевода получил Хань Сяочжэн (издательство "Пекинский октябрь").Второго места за перевод "Солнце сияло" Анатолия Курчаткина удостоился профессор Пекинского университета Чжао Гуйлянь. Второе место за редакцию перевода – Ся Хайхань (издательство Китайского восточного педагогического университета). Третье место присуждено доценту факультета русского языка Столичного педагогического университета Юй Минцину за перевод произведения "Мысленный волк" Алексея Варламова. Третье место за редактуру получил Ван Тин (издательство "Пекинский октябрь").Председатель жюри Премии, научный директор Пекинского центра славистики Лю Вэньфэй, отметил, что це лями Премии являются популяризация русской литературы в Китае. Само название Премии указывает на то, что каждый литературный переводчик – это посланник искусства слова и народный дипломат. Награда была совместно учреждена Институтом перевода России и Пекинским центром славистики в 2019 году и будет присуждаться один раз в два года. "Россия - Китай. Литературная дипломатия" является своего рода "подпремией" более крупной награды "Читай Россию". Лауреат "Литературной дипломатии" станет финалистом этого авторитетного мероприятия.Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Владимир Григорьев в своем видео-выступлении отметил, что вручение премии "Россия – Китай. Литературная дипломатия" - важнейшее событие уходящего года в культурной жизни наших стран. Он также указал, что по количеству изданных переводов с русского Китай занимает сегодня первое место в мире. Во многом способствует этому и Программа перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы, старт которой был дан в мае 2013 года. Сегодня больше молодых переводчиков вливается в дружную семью переводчиков-русистов."Сегодня мы стали соучастниками не только очередного яркого события в сфере научных, образовательных и культурных обменов между нашими странами, но и того, как перевод иностранной художественной литературы становится одним из своеобразных видов дипломатической работы", - сказал присутствующий на мероприятии посол РФ в КНР Андрей Денисов. Он также отметил, что название этого Премии определяет статус переводной литературы в качестве средства межкультурной коммуникации, инструмента взаимного понимания культуры и психологии разных народов.Президент Китайской ассоциации по международному обмену в области образования профессор Лю Лиминь в заключительном выступлении отметил, что перевод играет очень важную роль в культурных обменах. Русская литература – яркая визитная карточка, демонстрирующая культуру, благодаря ей мы сможем лучше понять русскую душу.
https://ria.ru/20201218/sotrudnichestvo-1589869296.html
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пекин, литература

В Пекине вручена премия "Россия – Китай. Литературная дипломатия"

10:49 21.12.2020
 
© Фото : "Россия-Китай: Главное"Церемония вручения Международной переводческой премии "Россия - Китай. Литературная дипломатия" за лучшие переводы произведений русской литературы на китайский язык
Церемония вручения Международной переводческой премии Россия - Китай. Литературная дипломатия за лучшие переводы произведений русской литературы на китайский язык - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : "Россия-Китай: Главное"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине в субботу состоялась церемония вручения Международной переводческой премии "Россия - Китай. Литературная дипломатия" за лучшие переводы произведений русской литературы на китайский язык. Три переводчика и три ответственных редактора получили награды за перевод и за редактуру. Данная Премия учреждена в 2019 году и вручалась впервые.
Первое место за перевод произведения Гузели Яхиной "Дети мои" присуждено доктору филологических наук, профессору и заместителю института иностранных языков Народного университета Китая Чэн Фану. Первое место за редакцию перевода получил Хань Сяочжэн (издательство "Пекинский октябрь").
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Второго места за перевод "Солнце сияло" Анатолия Курчаткина удостоился профессор Пекинского университета Чжао Гуйлянь. Второе место за редакцию перевода – Ся Хайхань (издательство Китайского восточного педагогического университета). Третье место присуждено доценту факультета русского языка Столичного педагогического университета Юй Минцину за перевод произведения "Мысленный волк" Алексея Варламова. Третье место за редактуру получил Ван Тин (издательство "Пекинский октябрь").
Председатель жюри Премии, научный директор Пекинского центра славистики Лю Вэньфэй, отметил, что це лями Премии являются популяризация русской литературы в Китае. Само название Премии указывает на то, что каждый литературный переводчик – это посланник искусства слова и народный дипломат. Награда была совместно учреждена Институтом перевода России и Пекинским центром славистики в 2019 году и будет присуждаться один раз в два года. "Россия - Китай. Литературная дипломатия" является своего рода "подпремией" более крупной награды "Читай Россию". Лауреат "Литературной дипломатии" станет финалистом этого авторитетного мероприятия.
Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Владимир Григорьев в своем видео-выступлении отметил, что вручение премии "Россия – Китай. Литературная дипломатия" - важнейшее событие уходящего года в культурной жизни наших стран. Он также указал, что по количеству изданных переводов с русского Китай занимает сегодня первое место в мире. Во многом способствует этому и Программа перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы, старт которой был дан в мае 2013 года. Сегодня больше молодых переводчиков вливается в дружную семью переводчиков-русистов.
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"Сегодня мы стали соучастниками не только очередного яркого события в сфере научных, образовательных и культурных обменов между нашими странами, но и того, как перевод иностранной художественной литературы становится одним из своеобразных видов дипломатической работы", - сказал присутствующий на мероприятии посол РФ в КНР Андрей Денисов. Он также отметил, что название этого Премии определяет статус переводной литературы в качестве средства межкультурной коммуникации, инструмента взаимного понимания культуры и психологии разных народов.
Президент Китайской ассоциации по международному обмену в области образования профессор Лю Лиминь в заключительном выступлении отметил, что перевод играет очень важную роль в культурных обменах. Русская литература – яркая визитная карточка, демонстрирующая культуру, благодаря ей мы сможем лучше понять русскую душу.
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинлитература
 
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