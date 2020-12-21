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Протесты в Белоруссии
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В Белоруссии возбудили уголовное дело против бывшего посла в Аргентине
В Белоруссии возбудили уголовное дело против бывшего посла в Аргентине
Пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии заявила, что против примкнувшего к оппозиции экс-посла республики в Аргентине Владимира Астапенко возбуждено дело о... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:12
2020-12-21T17:24
протесты в белоруссии
аргентина
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии заявила, что против примкнувшего к оппозиции экс-посла республики в Аргентине Владимира Астапенко возбуждено дело о хищении."Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Астапенко по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями – ред.), организацию предварительного расследования которого поручила центральному аппарату Следственного комитета", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Там отмечается, что "Генеральная прокуратура рассмотрела поступившие из министерства иностранных дел материалы в отношении Астапенко – бывшего чрезвычайного и полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству"."Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами, … которые использовал в личных целях", - говорится в сообщении.
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аргентина, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили уголовное дело против бывшего посла в Аргентине

17:12 21.12.2020 (обновлено: 17:24 21.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии заявила, что против примкнувшего к оппозиции экс-посла республики в Аргентине Владимира Астапенко возбуждено дело о хищении.
"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Астапенко по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями – ред.), организацию предварительного расследования которого поручила центральному аппарату Следственного комитета", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там отмечается, что "Генеральная прокуратура рассмотрела поступившие из министерства иностранных дел материалы в отношении Астапенко – бывшего чрезвычайного и полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству".
"Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами, … которые использовал в личных целях", - говорится в сообщении.
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